У Бельгії за гучну музику і шум на дорогах водіїв відправлять під варту, а їхні машини заберуть

В одному з міст Бельгії вирішили серйозно боротися з галасливими автомобілями / ua.depositphotos.com

У місті Гент, у Бельгії, місцева влада затвердила нові правила для власників автомобілів. Жителі міста скаржилися на машини, які під час руху створюють надмірний шум. Наразі поліції дозволили заарештовувати і забирати машину у власників, які порушують такі обмеження.

Як повідомляє The Guardian, у Генті впровадили постанову, яка надає поліції право забирати автомобілі у власників через зайвий шум, включаючи гучну музику і небезпечне водіння. Крім того, автовласник може позбутися засобів пересування і у тому випадку, якщо він змінить роботу двигуна і вихлопної системи з метою більш гучного пересування.

Влада міста стверджує, що на зайвий шум автомобілів скаржаться все більше людей. У червні 120 місцевих жителів вийшли на демонстрацію через таку ситуацію.

"Ці автомобілі дуже шумні через певні системи двигунів, звукові системи або вихлопні труби. Це також стосується людей, які навмисно швидко розганяються і гальмують і їздять з непомірною швидкістю", - зазначив представник міської влади Гента.

Згідно з новими правилами, водії, які порушили обмеження щодо шуму, будуть заарештовані на термін не менше 72 годин і повинні нести витрати за евакуацію і зберігання авто.

Рішення діятиме до кінця року, після чого місцеві органи самоврядування перевірять ефективність таких заходів.

Нагадаємо, в ЄС з метою скорочення викидів вихлопних газів до атмосфери мають намір відмовитися від автомобілів на бензині і дизелі. Планується, що вже до 2050 року забруднення повітря має повністю припинитися.