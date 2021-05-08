У Білому домі показали кулак Росії та пригрозили новими санкціями

Джен Псакі заявила, що Вашингтон залишає за собою право вдарити санкціями по РФ / Reuters

США використовували максимальний простір для маневру, щоб мати змогу ухвалити нові санкції проти Росії. Вашингтон залишає за собою це право, якщо подібний крок буде виправдано, заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

"Коли ми у квітні оголосили про наші санкції, ми використовували максимальний простір для маневру, щоб бути в змозі вжити додаткових заходів, якщо дії Росії стануть підставою для цього. Ніхто не хоче доводити до цього справу, але ми залишаємо за собою таке право, якщо вирішимо, що це виправдано", - сказала Псакі в ході брифінг.

За словами Псакі, Вашингтон хоче "перейти до більш передбачуваних і стабільних відносин з Росією в довгостроковій перспективі".

Однак США продовжать захищати національні інтереси та застосовувати заходи у відповідь на ті дії російської влади, які спрямовані на підрив суверенітету США, додала вона.

Зазначимо, раніше президент США Джо Байден прокоментував ймовірність його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. За зустріч з російським лідером відбудеться у червні 2021 року. Водночас президент США підкреслив, що поки точна дата і місце цієї зустрічі не визначені.

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