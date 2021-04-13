У Білому домі розповіли деталі зустрічі Байдена і Путіна

У Білому домі заявили, що поки рано говорити про місце зустрічі Байдена і Путіна.
У Білому домі розкрили деталі майбутньої зустрічі президент США Джо Байден і президент РФ Володимира Путіна.
Як повідомила прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі в ході брифінгу, плани підготовки зустрічі ще не розроблені і поки рано говорити про місце, де можуть провести саміт.
Таким чином вона відповіла на запитання журналіста про можливе місце зустрічі Байдена з Путіним.
"Ми тільки на початку цього процесу. Коли у нас буде більше деталей, ми їх вам розповімо", - сказала Псакі.
У той же час, прессекретар припустила, що така зустріч може відбутися влітку.
Зазначимо, сьогодні, 13 квітня, відбулася друга розмова Джо Байдена і Володимира Путіна. В ході телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустрітися на території третьої країни, щоб обговорити актуальні питання у відносинах США і Росії.
У Білому домі пропонують провести саміт президентів найближчими місяцями.
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Переговори Байдена і Путіна - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним 13 квітня.
- В ході розмови президент США підняв питання про стягування російських військ до кордонів України. Зокрема, він закликав знизити військову напруженість.