У Білому домі розповіли деталі зустрічі Байдена і Путіна

Джен Псакі розповіла про майбутню зустріч Байдена і Путіна / Reuters

У Білому домі розкрили деталі майбутньої зустрічі президент США Джо Байден і президент РФ Володимира Путіна.

Як повідомила прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі в ході брифінгу, плани підготовки зустрічі ще не розроблені і поки рано говорити про місце, де можуть провести саміт.

Таким чином вона відповіла на запитання журналіста про можливе місце зустрічі Байдена з Путіним.

"Ми тільки на початку цього процесу. Коли у нас буде більше деталей, ми їх вам розповімо", - сказала Псакі.

У той же час, прессекретар припустила, що така зустріч може відбутися влітку.

Зазначимо, сьогодні, 13 квітня, відбулася друга розмова Джо Байдена і Володимира Путіна. В ході телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустрітися на території третьої країни, щоб обговорити актуальні питання у відносинах США і Росії.

У Білому домі пропонують провести саміт президентів найближчими місяцями.

читайте такожЗеленський звернувся до Байдену через агресію Росії на Донбасі

Переговори Байдена і Путіна - про що раніше повідомляв Главред: