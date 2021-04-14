У Білому домі розповіли про долю санкцій проти РФ після розмови Байдена і Путіна

13 квітня Байден поговорив телефоном з Путіним / Reuters

Білий дім продовжить санкційну політику і тиск на Москву попри те, США готові працювати над самітом президента Джо Байдена та його російського колеги Володимира Путіна.

Про це повідомила офіційний представник Білого дому Джен Псакі в ході брифінгу.

При цьому вона зазначила, що Байден хоче мати можливість сконцентрувати свої зусилля на існуючих у світі можливостях і загрозах, а не на змагальних відносинах з російською стороною.

"Президент США ясно давав зрозуміти, що для Росії будуть наслідки. Деякі з цих наслідків будуть видимими, а деякі залишаться непоміченими, як ми часто говоримо", - сказала Псакі.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати зацікавлені не стільки в довірчих, скільки в стабільних відносинах з Росією.

"Ми продовжимо співпрацювати з союзниками і партнерами, а також продовжимо чинити тиск на Росію і закликати до того, що правильно", - зазначила представник Білого дому.

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