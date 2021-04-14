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У Білому домі розповіли про долю санкцій проти РФ після розмови Байдена і Путіна

14 квітня 2021, 07:29

Сполучені Штати зацікавлені не стільки в довірчих, скільки в стабільних відносинах з Росією, заявила Джен Псакі.

Байден, Путін
13 квітня Байден поговорив телефоном з Путіним / Reuters

Білий дім продовжить санкційну політику і тиск на Москву попри те, США готові працювати над самітом президента Джо Байдена та його російського колеги Володимира Путіна.

Про це повідомила офіційний представник Білого дому Джен Псакі в ході брифінгу.

При цьому вона зазначила, що Байден хоче мати можливість сконцентрувати свої зусилля на існуючих у світі можливостях і загрозах, а не на змагальних відносинах з російською стороною.

"Президент США ясно давав зрозуміти, що для Росії будуть наслідки. Деякі з цих наслідків будуть видимими, а деякі залишаться непоміченими, як ми часто говоримо", - сказала Псакі.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати зацікавлені не стільки в довірчих, скільки в стабільних відносинах з Росією.

"Ми продовжимо співпрацювати з союзниками і партнерами, а також продовжимо чинити тиск на Росію і закликати до того, що правильно", - зазначила представник Білого дому.

Телефонна розмова Байдена і Путіна - про що раніше писав Главред:

  • 13 квітня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.
  • У Білому домі повідомили, що в ході розмови президент США порушив питання про стягування російських військ до кордонів України. Зокрема, він закликав знизити військову напруженість.
  • Крім того, Байден запропонував Путіну зустрітися, але не в США чи Росії, а на території третьої країни.
  • Також лідери обох країн обговорили низку регіональних та глобальних питань, зокрема намір продовжити діалог про скорочення наступальних озброєнь.
  • Це вже друга розмова Байдена і Путіна. Перша відбула в січні 2021 року.

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