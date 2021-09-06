Найближчими днями: Лавров анонсував запуск газопроводу Північний потік - 2

Північний потік - 2 обіцяють запустити в роботу в найближчі дні / Reuters

Протягом найближчих днів почне свою роботу газопровід Північний потік-2, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена розуміє, що запуск газопроводу Північний потік - 2 неможливо зупинити, передає ТАРС.

"Якщо ти розумієш, що ти одержимий якимось нереалізованим завданням, то просто здоровий глузд повинен підказати, що треба її залишити і зайнятися чимось реалістичним", - сказав Лавров.

Нагадаємо, раніше глава компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко заявив про те, що газопроводу Північний потік 2 не дозволять працювати в комерційному режимі.

Північний потік-2

Сполучені Штати і Німеччина домовилися про операції по Північному потоку-2, про що повідомили ще 21 липня. Домовленості свідчать про те, що Берлін повинен забезпечити санкції проти Росії в разі нової агресії Москви щодо Києва. При цьому Берлін зобов'язується посприяти продовженню контракту на транзит газу через територію України ще на 10 років.

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На Банковій піддали критиці домовленості Вашингтона і Берліна щодо СП-2. Як заявив спікер президента Сергій Нікіфоров, документ нічого не гарантує Києву і є тільки декларацією. Тому Україна продовжить боротися проти російського газопроводу і вести подальші переговори із Заходом.

На тлі ситуації з Північним потоком-2 у Європі різко злетіли і продовжують зростати ціни на газ. Нафтогаз і компанія-оператор української газотранспортної системи вважають, що це результат шантажу ЄС з боку Газпрому. Росіяни, таким чином, торгуються за вигідні для себе умови по запуску свого трубопроводу.

На його думку, європейський регулятор не дасть добро на його запуск.