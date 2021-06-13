У лікарні 144 людини, щонайменше 11 загиблих: на ринку в Китаї стався потужний вибух

На ринку в Китаї стався потужний вибух / фото ілюстративне Reuters

Унаслідок вибуху природного газу в китайському місті Шиянь загинуло щонайменше 11 осіб, ще 144 госпіталізовано. Вибухова хвиля зруйнувала 40 кіосків.

Вибух стався на території житлового комплексу в районі Чжанвань, поруч з великим продовольчим ринком, повідомляє South China Morning Post.

У момент вибуху ринок вже почав роботу, на його території було багато людей.

Поки рятувальники витягли з-під завалів 144 людини, 37 з них знаходяться в критичному стані.

Причини й обставини події поки не повідомляються.

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