У Большому театрі в Москві прямо під час вистави декорація вбила артиста / УНІАН

У суботу, 9 жовтня, у Большому театрі Москви стався трагічний випадок - там загинув 37-річний артист, залучений у масовій сцені під час вистави.

Як повідомляє Telegram канал Mash, під час вечірньої вистави опери "Садко" одному з артистів міманса (мімічного ансамблю для масових сцен) придавило шию декорацією, від чого він помер на місці. Як з'ясувалося, загиблий - 37-річний Євген Куліш.

За словами очевидців, він не встиг відійти, коли на сцену опускалися декорації. Глядачі не відразу зрозуміли, що щось пішло не так. Виставу припинили криками: "Стоп! Стоп! Викличте швидку. Тут кров".

Після нещасного випадку завісу на сцені різко опустили й оголосили антракт. Через півгодини адміністрація повідомила про перенесення постановки з технічних причин.

До Большого театру прибули співробітники швидкої допомоги, які вже нічим не могли допомогти потерпілому, і поліцейські.

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ЗМІ пишуть, що роль Куліша була простою — він повинен був винести стілець, поставити його на сцену, а потім відійти вліво або вправо, але чомусь став рухатися назад. Інші артисти попереджали його про декорацію, яка опускається, але він не встиг зреагувати, і конструкція вдарила його по голові. Він помер на сцені до приїзду швидкої допомоги.

Зараз перевіряється версія про стан алкогольного сп'яніння загиблого актора.

"У нас настільки ця техніка технічно правильно налаштована, що неможливо повірити, що щось могло статися", - прокоментувала цей випадок одна зі співробітниць театру.

Євген Куліш служив у Большому театрі майже 20 років — з 2002 року.

Євген Куліш загинув у Большому театрі / соцмережі

Нагадаємо, раніше у Москві 13-річний школяр отримав опік сітківки правого ока після походу до театру. Це сталося через те, що під час виступу на хлопчика навели промінь з лазерної указки. У лікарні потерпілому поставили діагноз "променевий опік сітківки ока".