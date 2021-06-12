У Великій сімці заявили про підтримку України і зробили попередження Росії

У Великій сімці заявили, що Росія продовжує підривати європейську безпеку / Facebook Посольство України в США

Питання України є одним з пріоритетних на саміті Великої сімки. Лідери G7 вважають, що Києву слід побудувати сильні державні інститути, які повинні працювати на базі верховенства права. Росія, як і раніше, працює над тим, щоб підірвати європейський порядок. Однак країни неформального міжнародного клубу розраховують на серйозний альянс для врегулювання проблеми. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

У своєму акаунті в Twitter вона сказала про те, що Україна займає важливе місце на порядку денному саміту G7. При цьому Київ серйозно потребує сильних державних інституцій.

"Україна займає важливе місце в нашому спільному порядку денному. G7 підтримує територіальну цілісність України і готова допомогти в її зусиллях з реформування", - зазначила вона.

Крім того, за словами європейської чиновниці, Велика сімка має намір реагувати на спроби Росії дестабілізувати європейський порядок у сфері безпеки.читайте такожМеркель на зустрічі з Байденом зробила заяву про транзит газу через Україну і Північний потік-2

"Оскільки Росія продовжує підривати порядок європейської безпеки, ми можемо розраховувати на сильний трансатлантичний альянс для вирішення цієї проблеми", - підкреслила Урсула фон дер Ляйен.

Велика сімка - новини

У березні глави МЗС країн Великої сімки назвали Росію стороною конфлікту на Донбасі, засудили окупацію Москвою окремих районів Донецької та Луганської областей, а також автономної республіки Крим, та підтримали ініціативу Києва щодо реалізації Кримської платформи.

Великобританія у травні запропонувала країнам G7 розробити спеціальний механізм, який повинен буде дозволити ефективно протистояти поширенню неправдивої інформації з боку Росії і Китаю.