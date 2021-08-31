УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Бразилії легендарний футболіст Пеле потрапив до реанімації

31 серпня 2021, 23:20

У своєму Twitter Пеле повідомив, що поїхав до лікарні здати аналізи і пройти обстеження, які не міг зробити раніше через пандемію.

false
Пеле потрапив до лікарні після непритомності

У Сан-Паулу (Бразилія) легенда світового футболу Пеле (Едсон Арантіс ду Насіменту) потрапив до лікарні імені Альберта Ейнштейна після того, як знепритомнів, пише Mundo N.

Медики вирішили з'ясувати причину раптової втрати свідомості.

Зараз Пеле перебуває під наглядом лікарів у відділенні інтенсивної терапії з пацієнтами, у яких немає симптомів коронавірусу.

У своєму Twitter Пеле повідомив, що поїхав до лікарні здати аналізи і пройти обстеження, які не міг зробити раніше через пандемію.

"Хлопці, я втратив свідомість, і у мене хороше здоров'я", - уточнив футболіст.

Реклама

"Дайте їм знати, що я не гратиму наступної неделі", - додав Пеле.

false

Знаменитому бразильському футболісту Пеле 23 жовтня виповниться 81 рік. У 2016-му він одружився втретє на 50-річній Марсії Сібель Аокі.

Дієго Марадона помер - про що повідомлялося раніше:

Легендарний аргентинський футболіст і тренер Дієго Армандо Марадона помер у віці 60 років.

Як повідомляє CNN Brazil, причиною смерті став серцевий напад. Цю інформацію підтвердив адвокат спортсмена.

Він був госпіталізований через проблеми зі здоров'ям - це сталося 30 жовтня. Марадона був госпіталізований для медобстеження, але пізніше було оголошено, що він переніс операцію на мозку. 12 листопада його виписали.

Газета Clarin уточнює, що вранці 25 листопада Марадона переніс кардіореспіраторну зупинку в своєму будинку в районі Сан-Андрес. Кілька машин швидкої допомоги під'їхали до будинку, щоб надати йому допомогу, але врятувати його не вдалося.

Дієго Марадона вважається одним з кращих футболістів в історії цього виду спорту.

viber
футбол Бразилія Пеле збірна Бразилії
Зараз ви переглядаєте новину «У Бразилії легендарний футболіст Пеле потрапив до реанімації». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
"Попрощалася з чоловіком і молилася": українка розповіла про жахи в літаку після відпочинку в Єгипті"Попрощалася з чоловіком і молилася": українка розповіла про жахи в літаку після відпочинку в Єгипті ЗСУ завдадуть контрудар: у Зеленського назвали умову наступу на ДонбасіЗСУ завдадуть контрудар: у Зеленського назвали умову наступу на Донбасі Чи можна позбутися "поганого" холестерина - пояснення кардіологаЧи можна позбутися "поганого" холестерина - пояснення кардіолога Дружина Цекало безсоромно вивалила величезні груди з ліфчикаДружина Цекало безсоромно вивалила величезні груди з ліфчика Синоптики розповіли, коли в Україні чекати бабиного літаСиноптики розповіли, коли в Україні чекати бабиного літа

Останні новини

18:34

Відкрилася правда про зникнення пісень Джамали на її Youtube каналі

18:30

Екстрасильна магнітна буря у вересні: хто сильніше за всіх постраждає від удару в 6 балів Відео

18:17

Україна отримає від США інноваційні ліки від коронавірусу на $20 млн Відео

18:09

На каналі Плюсплюс стартував новий мультфільм Дивомандри

18:05

Гороскоп на вересень-2021 для всіх знаків: на Рака чекає зоряний час, а Овну буде несолодко

Реклама
17:47

"Вийшла купити суміш": у Кіровоградській області авто на швидкості розчавило маму трьох дітей Відео

17:44

МакЅим з донькою засвітилася на перше вересня в школі

17:22

Різке похолодання і дощі накриють Україну в перший тиждень вересня: де чекати негоди

17:19

На Кіпрі туристка з Росії забралася в Стародавній саркофаг і намертво застрягла

17:04

Подарунок студентам: в Україні зростуть стипендії Відео

16:41

Зростання світових цін на сировину дозволяє українським компаніям інвестувати в модернізацію

16:40

Гороскоп для Риб на вересень-2021: в яких сферах слід бути активними, а в яких – плисти за течією Відео

16:34

Суші на здоров'я: як зробити улюблену їжу корисною і від чого потрібно відмовитися Відео

16:29

У будівництво нового цеху на Маріупольському меткомбінаті Метінвест інвестує понад $1 млрд

16:21

Найсмачніший і корисний сніданок з авокадо за 5 хвилин: неймовірний рецепт Відео

16:00

Гороскоп на 2 вересня для всіх знаків Зодіаку: несподівані зміни, особисте щастя і розчарування Відео

15:57

Вчені розповіли, чому в Україні помирає все більше людей

15:55

Зустріч Зеленського і Байдена: у Білому домі розповіли про домовленості з Україною Відео

15:15

Гороскоп для Водолія на вересень 2021: чи зірве цей знак джек-пот місяця Відео

15:08

"Велике будівництво" завершило капремонт дороги Яворів-Грушів до польського кордону

Реклама
15:05

Як вирахувати посередників-аферистів під час пошуків роботи закордоном: поради експертів

14:59

Інфекціоніст розповіла, яка з вакцин від COVID-19 ефективніша Відео

14:58

Після запуску "Північного потоку-2" НАТО має гарантувати вступ Україні, – посол у Німеччині Відео

14:53

"Захист від коливання цін": малому та середньому бізнесу запропонували зафіксувати тариф на електрику до кінця 2021 року

14:50

Металургів попередили про необхідність інвестувати в "зелене" виробництво

14:49

"Переплутав війни": у Росії школяр ткнув Путіна обличчям в історичну помилку Відео

14:42

Телеканал 1+1 є впевненим лідером телеперегляду за результатами серпня

14:35

Експерти розповіли, до чого готуватися українцям, які прагнуть на заробітки

14:20

До кінця року металурги зіткнуться з неминучим падінням цін - експерти

14:19

По всьому світу металургійні компанії показали рекордні прибутки

14:05

Громадяни України записали відеозвернення до Зеленського з проханням про евакуацію з Афганістану Відео

14:00

Гороскоп для Терезів на вересень-2021: робота над помилками і обнулення Відео

13:45

Аніта Луценко вперше показала чоловіка і дала його Instagram

13:33

Як виглядати молодше після 50 років: прості поради, які сповільнять старіння

13:25

Що починається в організмі, коли ви їсте гостру їжу Відео

12:48

Вбив солдата за допис в інстаграмі: на Донеччині засудили ексмайора ЗСУ

12:46

Місячний календар на вересень 2021: знак згори, нещастя і найвдаліший день

12:46

"Лупив через корову": на Львівщині у селі староста жорстоко побив палицею 73-річну бабусю - ЗМІ Відео

12:45

"Відчуття смерті було": Моргенштерн описав, як мало не помер від передозування наркотиками

12:40

Гороскоп на вересень-2021 для Козерога: доведеться проявити віртуозність фокусника Відео

Реклама
12:13

Що відбувається з вашим тілом, коли ви починаєте присідати Відео

12:09

Санта Дімопулос попрощалася з літом відвертим фото

12:09

Олена Зеленська в елегантному та стильному вбранні вийшла в світ у США

12:08

Тяга до знань: 17-річну студентку, яка втекла на заняття, в центрі Києва збила машина

12:06

Експерти пояснили, як зростання цін на металопродукцію вплинуло на її виробництво

11:51

"Не зможе утримувати ГТС": у Міненерго пояснили, чим для України небезпечна робота ПП-2 Відео

11:31

Перший день осені 2021: як красиво привітати з першим днем вересня

11:24

Зустріч Зеленського і Байдена: президент України назвав перше питання, з якого розпочне саміт Відео

11:20

Поповнить ряди лузерів: про що попереджає Скорпіона гороскоп на вересень-2021 Відео

11:05

У Києві чоловік зробив з однієї квартири сім маленьких і продає їх по 57 тисяч доларів Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти