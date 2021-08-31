У Бразилії легендарний футболіст Пеле потрапив до реанімації

Пеле потрапив до лікарні після непритомності

У Сан-Паулу (Бразилія) легенда світового футболу Пеле (Едсон Арантіс ду Насіменту) потрапив до лікарні імені Альберта Ейнштейна після того, як знепритомнів, пише Mundo N.

Медики вирішили з'ясувати причину раптової втрати свідомості.

Зараз Пеле перебуває під наглядом лікарів у відділенні інтенсивної терапії з пацієнтами, у яких немає симптомів коронавірусу.

У своєму Twitter Пеле повідомив, що поїхав до лікарні здати аналізи і пройти обстеження, які не міг зробити раніше через пандемію.

"Хлопці, я втратив свідомість, і у мене хороше здоров'я", - уточнив футболіст.

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"Дайте їм знати, що я не гратиму наступної неделі", - додав Пеле.

Знаменитому бразильському футболісту Пеле 23 жовтня виповниться 81 рік. У 2016-му він одружився втретє на 50-річній Марсії Сібель Аокі.

Дієго Марадона помер - про що повідомлялося раніше:

Легендарний аргентинський футболіст і тренер Дієго Армандо Марадона помер у віці 60 років.

Як повідомляє CNN Brazil, причиною смерті став серцевий напад. Цю інформацію підтвердив адвокат спортсмена.

Він був госпіталізований через проблеми зі здоров'ям - це сталося 30 жовтня. Марадона був госпіталізований для медобстеження, але пізніше було оголошено, що він переніс операцію на мозку. 12 листопада його виписали.

Газета Clarin уточнює, що вранці 25 листопада Марадона переніс кардіореспіраторну зупинку в своєму будинку в районі Сан-Андрес. Кілька машин швидкої допомоги під'їхали до будинку, щоб надати йому допомогу, але врятувати його не вдалося.

Дієго Марадона вважається одним з кращих футболістів в історії цього виду спорту.