У Бразилії загинули 25 людей при перестрілці в метро

У Ріо-де-Жанейро багато жертв при перестрілці в метро / pexels.com

У метро бразильського міста Ріо-де-Жанейро сталася перестрілка між поліцейськими і підозрюваними в торгівлі наркотиками, в результаті загинули 25 осіб.

Як повідомляє місцеве видання Globo, стрілянина сталася в ході операції поліцейського спецпідрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в районі Жакарезінью – в північній частині Ріо.

У повідомленні підкреслюється, що серед жертв перестрілки – один офіцер поліції Андре Фріас, який помер в результаті поранення в голову. При цьому поранення отримали два пасажири поїзда метрополітену і двоє поліцейських.

В результаті перестрілки загинули 24 підозрюваних у торгівлі наркотиками.

Бразильські журналісти пишуть, що кількість загиблих в ході спецоперації в Ріо рекордна з 2016 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в двох американських штатах сталося дві стрілянини, в яких загинули шестеро людей.

У місті Вілмінгтон (штат Північна Кароліна) три людини загинули, ще четверо постраждали при стрільбі на вечірці.

Про загибель трьох людей також повідомила поліція округу Прінс-Джорджес штату Меріленд.