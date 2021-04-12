У Британії показали репортаж з табору військ РФ біля кордону з Україною

Військові РФ облаштовують польовий табір біля кордону з Україною / Reuters

У Великобританії опублікували кадри з табору російських військ у Воронезькій області, розташованому біля залізничної станції Маслівка, недалеко від кордону України.

Знімальна група британського телеканалу Sky News побувала в таборі російських військ, де розвантажуються ешелони з технікою.

Журналісти звернули увагу на те, що багато зустрінуті ними армійські військові вантажівки мають код 76 на держномерах, що означає, що вони прибули з Центрального військового округу, тобто як мінімум за 1100 кілометрів від кордону з Україною.

Раніше Німеччина і Франція висловили жаль, що Росія відмовилася надати в ОБСЄ пояснення з приводу своєї військової діяльності біля кордону з Україною і закликають РФ переглянути свою позицію і виконати свої зобов'язання в рамках Віденського документа.

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Загострення на кордоні України і РФ: