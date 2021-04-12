У Британії показали репортаж з табору військ РФ біля кордону з Україною

У таборі російських військ розвантажуються ешелони з технікою.
У Великобританії опублікували кадри з табору російських військ у Воронезькій області, розташованому біля залізничної станції Маслівка, недалеко від кордону України.
Знімальна група британського телеканалу Sky News побувала в таборі російських військ, де розвантажуються ешелони з технікою.
Журналісти звернули увагу на те, що багато зустрінуті ними армійські військові вантажівки мають код 76 на держномерах, що означає, що вони прибули з Центрального військового округу, тобто як мінімум за 1100 кілометрів від кордону з Україною.
Раніше Німеччина і Франція висловили жаль, що Росія відмовилася надати в ОБСЄ пояснення з приводу своєї військової діяльності біля кордону з Україною і закликають РФ переглянути свою позицію і виконати свої зобов'язання в рамках Віденського документа.
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Загострення на кордоні України і РФ:
- Раніше головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.