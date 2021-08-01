У Британії вигадали, як заохочувати молодь за COVID-вакцинацію

У Британії придумали, як залучити молодь до вакцинації / УНІАН

Влада Британії впровадила серію стимулів для молодих людей, щоб ті охочіше вакцинувалися проти коронавірусу. Молоді люди, які вирішили зробити щеплення, зможуть безкоштовно доїхати до пункту вакцинації на таксі, отримати в подарунок шматок піци або знижку на доставку їжі додому.

Деякі стимули діяли в країні і раніше, але заходи вирішили відновити через ознаки того, що вакцинація серед молоді все ще відстає від старшого покоління, повідомляє CNN, посилаючись на заяву представників британського Міністерства охорони здоров'я.

Відомо, що до числа компаній, що об'єдналися з урядом, входять Uber, Bolt, Deliveroo і Pizza Pilgrims.

читайте такожУ Британії перерахували нові симптоми коронавірусу

Пропозиції про отримання ваучерів або кодів на знижки з'являються як спливаючі повідомлення на різних сайтах. Натиснувши на такі, користувача переводить на портал національної служби охорони здоров'я (National Health Service, NHS), де він може забронювати місце, час вакцинації і вибрати препарат для щеплення. Також організатори оголосили серію конкурсів у соціальних мережах та рекламних пропозицій для ресторанів.

Реклама

читайте такожВиявлено причину появи нових штамів коронавірусу

У Британії особи старші за 80 років одними з перших отримали своє перше щеплення проти COVID-19 ще в грудні 2020 року. З тих пір центри вакцинації націлені на молодші демографічні групи.

Серед людей у віці до 30 років кампанія з імунізації стартувала в червні цього року. Згідно із заявою уряду, близько 67% осіб у віці від 18 до 29 років отримали перше щеплення.

Нагадаємо, раніше Національна академія наук спрогнозувала розвиток епідемії COVID-19 в Україні з 28 липня по 10 серпня. За даними українських вчених, в найближчі два тижні середня кількість нових заражень в Україні збільшиться з 581 на добу до 638 протягом тижня 28 липня - 3 серпня і 735 протягом тижня 4-10 серпня.

Додавши, в Україні вирує коронавірус Дельта. У суботу, 31 липня, стало відомо про нові 4 випадки зараження в Миколаєві. Троє інфікованих індійським штамом нещодавно приїхали з Туреччини, а один - з РФ.