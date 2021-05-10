У Брюсселі доручили Боррелю зробити першу військову концепцію Євросоюзу

Рада Євросоюзу доручила керівнику дипломатії ЄС Жозепу Боррелю до осені розробити і презентувати проект першої військової концепції стратегічний компас.
У Брюсселі Рада Євросоюзу доручив керівнику дипломатії ЄС Жозепу Боррелю до листопада нинішнього року розробити і презентувати проект першої військової концепції стратегічний компас. Таку заяву розмістили на сайті Ради ЄС.
Євробюрократи офіційно визнали необхідність просуватися в галузі безпеки і оборони.
"Концепція "Стратегічний компас" підвищить і направить реалізацію рівня амбіцій в області безпеки і оборони. Тому Рада закликає Верховного представника у закордонних справах і політиці безпеки представити перший проєкт "Стратегічного компаса" для обговорення на засіданні Ради в листопаді 2021 року", − йдеться в заяві.
Також наголошується, що Євросоюз повинен просувати свої інтереси і цінності і вміти протистояти загрозам і викликам глобальної безпеки.
читайте такожБоррель зробив заяву через ситуацію на Донбасі та агресію РФ
Зближення України з НАТО:
- Президент Володимир Зеленський 1 лютого в інтерв'ю американським ЗМІ сказав, що в ході розмови з президентом США Джо Байденом він хотів би запитати у співрозмовника про те, Чому Україна досі не в НАТО.
- Глава офісу президента Андрій Єрмак 5 березня заявляв, що Україна є країною, яка воює і захищає цінності демократії. Київ виконує вимоги Північноатлантичного альянсу, тому має право вимагати інтеграції в НАТО.
- Президент Зеленський в ході телефонних переговорів з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом зазначив, що вступ України в колективний блок безпеки є єдиним варіантом припинення російсько-українського конфлікту на Донбасі.