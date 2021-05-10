У Брюсселі доручили Боррелю зробити першу військову концепцію Євросоюзу

Жозеп Боррель / Reuters

У Брюсселі Рада Євросоюзу доручив керівнику дипломатії ЄС Жозепу Боррелю до листопада нинішнього року розробити і презентувати проект першої військової концепції стратегічний компас. Таку заяву розмістили на сайті Ради ЄС.

Євробюрократи офіційно визнали необхідність просуватися в галузі безпеки і оборони.

"Концепція "Стратегічний компас" підвищить і направить реалізацію рівня амбіцій в області безпеки і оборони. Тому Рада закликає Верховного представника у закордонних справах і політиці безпеки представити перший проєкт "Стратегічного компаса" для обговорення на засіданні Ради в листопаді 2021 року", − йдеться в заяві.

Також наголошується, що Євросоюз повинен просувати свої інтереси і цінності і вміти протистояти загрозам і викликам глобальної безпеки.

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