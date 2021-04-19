У Брюсселі розповіли, наскільки ймовірні нові санкції проти Росії

Жозеп Боррель / Reuters

Європейський Союз поки не готує нових санкцій проти Російської Федерації. Про це в понеділок, 19 квітня, заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель в рамках пресконференція за підсумками неформального онлайн-засідання Ради ЄС.

"На даний момент немає будь-якого руху в бік нових санкцій", - зазначив він.

Боррель також додав, що Євросоюз висловлює повну солідарність з Чехією, яка вислала російських дипломатів. Як підкреслив представник Брюсселя, прохань до інших країн вжити аналогічні заходи від Праги не надходило.

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