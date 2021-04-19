У Брюсселі розповіли, наскільки ймовірні нові санкції проти Росії

Керівник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель відповів на питання з приводу того, чи виношують в Брюсселі плани щодо нових санкцій проти Росії.
Європейський Союз поки не готує нових санкцій проти Російської Федерації. Про це в понеділок, 19 квітня, заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель в рамках пресконференція за підсумками неформального онлайн-засідання Ради ЄС.
"На даний момент немає будь-якого руху в бік нових санкцій", - зазначив він.
Боррель також додав, що Євросоюз висловлює повну солідарність з Чехією, яка вислала російських дипломатів. Як підкреслив представник Брюсселя, прохань до інших країн вжити аналогічні заходи від Праги не надходило.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- У 2014 році Росія окупувала частину території України – Автономну Республіку Криму і Донбас. Внаслідок цього політичні відносини Москви і Брюсселя серйозно погіршилися. Світова спільнота вважає Росію державою-агресором, яка грубо порушила міжнародне право. Відносно Російської держави, а також чиновників, політиків і бізнесменів, введені різні санкції Заходу.
- Глава МЗС РФ Сергій Лавров допускав ситуацію, при якій Москва може піти на розрив відносин з Євросоюзом. За його словами, такий сценарій можливий у тому випадку, якщо Брюссель запустить санкції проти стратегічно важливих секторів економіки Росії.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що слова Лаврова були вирвані з контексту. Росія буде готова піти на розрив відносини з ЄС тільки в крайньому випадку і з ініціативи Брюсселя.
Автор: Дмитро Відоменко