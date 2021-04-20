У Брюсселі уточнили, скільки військ зібрав Кремль на кордоні з Україною

Офіс дипломатії Євросоюзу опублікував уточнені дані з приводу того, яку кількість військ зосередив Кремль поблизу кордону Росії та України.
У Євросоюзі уточнили, що на кордоні з Україною і в захопленому Росією Криму Кремль зосередив понад 100 тисяч своїх військових. Про це повідомляє портал Euronews.
У понеділок, 19 квітня, за підсумками відеоконференції керівникам МЗС Євросоюзу, на якій міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поінформував колег з Євросоюзу про нарощування військ РФ, керівник дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що понад 150 тисяч російських військових знаходяться на кордоні України і в захопленому Криму.
Але, пізніше офіс Борреля опублікував розшифровку тексту заяви дипломата на пресконференції, в якій виправив "понад 150 тисяч" на "понад 100 тисяч" військовослужбовців. І ніхто не став вказати причину внесення змін.
На пресконференції Боррель говорив, що не може надати джерело походження цих даних, але підкреслив ‒ нинішнє військове розгортання російської армії на кордоні з Україною є найбільшим за останній час.
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Війська Росії біля кордонів України - про що повідомлялося раніше:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу для жодної країни світу, включаючи Україну.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед обговоренням міністрами закордонних справ Євросоюзу ситуації на кордоні України закликав Росію відвести війська.
- Пентагон закликав Росію припинити провокації на українському кордоні включаючи Крим, і прояснити наміри стосовно України, заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.