У Бундестазі жорстко відреагували на "тортури" Навального режимом Путіна

Олексій Навальний / Reuters

У німецькому Бундестазі прокоментував ситуацію з ув'язненням російського опозиціонера Олексія Навального.

Умови ув'язнення у виправній колонії, в якій утримують Навального, є "цілеспрямованими тортурами" і не сумісні з Європейською конвенцією щодо попередження тортур і нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження або покарання, йдеться в листі німецьких депутатів, пише Німецька хвиля.

Депутати з блоку Християнсько-Демократичний союз і Християнсько-соціальний союз, а також від Соціал-демократичної партії Німеччини, Вільної демократичної партії і зелених висловили визнання і повну солідарність з російським опозиціонером.

Німецькі депутати вимагають, щоб Європейський комітет з попередження тортур Ради Європи перевірив умови ув'язнення Навального.

"Повідомлення про голодування Олексія Навального гнітючі. Неприпустимо відводити погляд, якщо режим Путіна знову наражає життя Навального на небезпеку", - заявив депутат фракції Зелених Мануель Саррацін.

Вирок Навальному:

Симоновський районний суд Москви 2 лютого, прийняв рішення відправити в колонію російського опозиційного політика Олексія Навального.

Умовне покарання, яке він отримав по одній з кримінальних справ у 2014 році, було замінено трьома з половиною року колонії загального режиму.

Політик проведе в ув'язненні трохи менше, оскільки кілька місяців провів під домашнім арештом.

Московський міський суд залишив у силі рішення Симоновського суду Москви відправити в колонію загального режиму Навального, замінивши йому умовний термін на реальний у кримінальній справі 2014 року.

Зазначимо, що це стало його першим реальним тюремним терміном.