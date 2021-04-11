У Бундестазі жорстко відреагували на "тортури" Навального режимом Путіна

Депутати Бундестагу вимагають, щоб Рада Європи зайнялася перевіркою умов ув'язнення Олексія Навального.
У німецькому Бундестазі прокоментував ситуацію з ув'язненням російського опозиціонера Олексія Навального.
Умови ув'язнення у виправній колонії, в якій утримують Навального, є "цілеспрямованими тортурами" і не сумісні з Європейською конвенцією щодо попередження тортур і нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження або покарання, йдеться в листі німецьких депутатів, пише Німецька хвиля.
Депутати з блоку Християнсько-Демократичний союз і Християнсько-соціальний союз, а також від Соціал-демократичної партії Німеччини, Вільної демократичної партії і зелених висловили визнання і повну солідарність з російським опозиціонером.
Німецькі депутати вимагають, щоб Європейський комітет з попередження тортур Ради Європи перевірив умови ув'язнення Навального.
"Повідомлення про голодування Олексія Навального гнітючі. Неприпустимо відводити погляд, якщо режим Путіна знову наражає життя Навального на небезпеку", - заявив депутат фракції Зелених Мануель Саррацін.
Вирок Навальному:
- Симоновський районний суд Москви 2 лютого, прийняв рішення відправити в колонію російського опозиційного політика Олексія Навального.
- Умовне покарання, яке він отримав по одній з кримінальних справ у 2014 році, було замінено трьома з половиною року колонії загального режиму.
- Політик проведе в ув'язненні трохи менше, оскільки кілька місяців провів під домашнім арештом.
- Московський міський суд залишив у силі рішення Симоновського суду Москви відправити в колонію загального режиму Навального, замінивши йому умовний термін на реальний у кримінальній справі 2014 року.
- Зазначимо, що це стало його першим реальним тюремним терміном.
Чому затримали Навального
У Олексія Навального є умовний термін - 3,5 роки з випробувальним терміном 5 років. Його політик отримав за звинувачення у розкраданнях у фірмах Ів Роше.
Термін повинен був закінчитися 30 грудня 2020. За російським законодавством умовний засуджений повинен з певною періодичністю відзначатися за місцем реєстрації.
До свого отруєння, коли опозиціонер був здоровий і перебував у Росії, він не прийшов на реєстрацію шість разів:
- 13 січня,
- 27 січня,
- 3 лютого,
- 16 березня,
- 6 липня,
- 17 серпня.
Попри це дружина Навального отримала дозвіл на його транспортування до Німеччини, коли він перебував у комі.
Під час лікування у російських правоохоронців претензій до Навального не виникало. Питання почали з'являтися після 12 жовтня, коли його виписали з клініки Шаріте.
Однак Навальний продовжував перебувати в Німеччині. За два дні до закінчення його випробувального терміну ФСВП відправила Навальному попередження: якщо до 29 грудня 2020 року, він не приїде, то служба може попросити замінити умовний термін на реальний.
Попри попередження, опозиціонер не прибув до Росії. Після чого ФСВП, згідно із законом, 30 грудня оголосила Навального в розшук.
2 лютого Симоновський районний суд міста Москви виніс вирок Олексію Навальному про заміну йому умовного терміну на реальний у справі компанії Ів Роше - політика засуджено на 3,5 року. Суд врахував час його перебування під домашнім арештом, внаслідок чого Навального мають намір відправити до колонії на 2 роки 8 місяців.
Бабушкінський районний суд міста Москви 20 лютого відхилив апеляцію захисту Навального і підтвердив законність заміни йому умовного терміну на реальний у справі компанії Ів Роше. Навального відправлять до колонії № 2 у місті Покров Володимирської області на 2 роки 5 місяців.