У центрі Москви спалахнув склад пітард, величезну пожежу гасить авіація

У Москві горить склад піротехніки / ТАСС

У центрі Москви, на Лужнецькій набережній, спалахнула пожежа на складі піротехніки - за останніми даними, площа пожежі збільшилася до 500 кв. м та їй присвоєно третій ранг, повідомляє агентство ТАСС.

Пожежа супроводжується множинними вибухами петард.

В екстрених службах уточнили, що горить група будівель, прилеглих до складу, що загорівся.

Для гасіння пожежі на складі з піротехнікою на Лужнецькій набережній Москви залучена Авіація.

"До гасіння пожежі залучена авіація Московського авіаційного центру. До місця пожежі на Лужнецькій набережній слід пожежний катер "Полковник Чернишов", залучаються 3 вертольоти Ка-32", - йдеться в повідомленні МНС Росії.

Раніше Главред повідомляв про те, що в ніч на 9 червня в російській Рязані сталася пожежа у реанімаційному відділенні лікарні імені Семашка. Там перебували пацієнти з ускладненнями після зараження коронавірусом.

В результаті пожежі постраждали 11 осіб, з них троє - загинули. Дев'ять людей вдалося врятувати. Серед постраждалих перебуває медсестра, вона у важкому стані.