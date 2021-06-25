У Чехії потужний торнадо зрівняв із землею села: фото і подробиці катаклізму

У Чехії пронісся торнадо / Фото Reuters

На південному сході Чехії в результаті руйнівного торнадо загинули як мінімум троє людей, близько 200 отримали травми.

Вітер, швидкість якого досягала 267-322 км/год, зрівняв із землею частину міста Годоніна і частини прилеглих сіл - Лужице, Грушки і Микулчице, повідомила журналістам представник служби швидкої допомоги Гедвіка Кропачкова.

Фото Reuters

"На жаль, ми можемо підтвердити, що є загиблі, але ми поки не можемо повідомити їх точну кількість. Для оцінок ще занадто рано, оскільки під завалами будинків залишаються люди", - сказала представник регіональних екстрених служб.

Фото Reuters

Фото Reuters

За словами представника, торнадо залишив за собою слід спустошення і зрівняв із землею цілі райони біля чесько-словацького кордону. Рятувальники надають постраждалим екстрену допомогу і шукають людей під завалами. У постраждалих районах оголошена надзвичайна ситуація.

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Як виникають торнадо

Причини утворення торнадо або смерчів повністю не вивчені досі. Можна вказати лише деякі загальні відомості, характерні для типових смерчів.

Як пише Вікіпедія, смерчі часто утворюються на 10-кілометровому шарі атмосфери. Холодне повітря напливає на тепле, атмосфера стає особливо нестійкою і формує в хмарі смерч і безліч турбулентних вихорів, які швидко обертаються. Сильні холодні фронти утворюються у весняно-літній та осінній періоди. Вони відокремлюють, наприклад, холодне і сухе повітря з Канади від теплого і вологого повітря з Мексиканської затоки або Атлантичного або Тихого океану. Відомі випадки виникнення невеликих смерчів в ясну погоду при відсутності хмар над перегрітою поверхнею пустелі або океану. Вони можуть бути абсолютно прозорими і тільки нижня частина, запиленість піском або водою, робить їх видимими.