У Чехії оголосили в розшук Петрова з Бошировим: спливла несподівана версія

Агентів ГРУ оголосили в розшук в Чехії / Reuters

Поліція Чехії оголосила в розшук ймовірних співробітників ГУ Генштабу Міноборони (колишнє ГРУ) Олександра Петрова та Руслана Боширова.

Як говориться в повідомлення чеської поліції, розшук оголошений "у зв'язку з розслідуванням обставин тяжкого злочину".

Повідомляється, що в жовтні 2014 року і, зокрема 16 жовтня, вони приїжджали до Праги, потім — в Злінський край.

У чеській поліції поки не підтвердили зв'язок між розшуком росіян і вибухами на складах.

Як повідомляє місцеве видання Novinky, у жовтні 2014 року співробітники ГРУ "Олександр Петров" і "Руслан Боширов" могли перетнути чеський кордон за молдавським і таджицьким паспортами. У них вони були позначені як "Микола Поп" і "Руслан Табаров". МВС Чехії запитує допомогу в їх знаходженні.

Петров і Боширов могли бути причетні до вибухів на території складського комплексу зі зберігання боєприпасів, в чеському селі Врбетіце (Регіон міста Злін) в 2014 році.

Що сталося в Чехії в 2014 році

16 жовтня 2014 року в селі Врбетіце Злинського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів.

На складі № 16, яку орендувала Остравська фірма Imex Group, зберігалося 12,8 тонни боєприпасів різних видів. Він вибухнув у жовтні 2014 року, забравши життя двох співробітників компанії.

Ця ж фірма орендувала у вербетицькому складському комплексі і склад № 12, який вибухнув два місяці по тому.

У суботу, 17 квітня, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів.

Хто такі Петров і Боширов:

Британська поліція називає "Петрова" і " Боширова" підозрюваними в отруєнні екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Солсбері в березні 2018 року.

На початку вересня минулого року Володимир Путін заявив, що російська влада знає, "хто вони такі", і що вони "цивільні, звичайно".

Наступного дня "Петров" і "Боширов" дали інтерв'ю головному редактору телеканалу RT Маргариті Симоньян. Зокрема, вони заявили, що перебували в Солсбері як туристи. Звинувачення, пов'язані з отруєнням, вони заперечують.

За даними Bellingcat і The Insider, "Петрова" і "Боширова" насправді могли кликати Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга. Обидва, за твердженням цих видань, професійні військові, які побували в гарячих точках.

Раніше МЗС Чехії оголосив про висилку18 російських дипломатів з країни.