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У Чехії показали копії паспортів Петрова і Боширова, з'явилася відповідь РФ

19 квітня 2021, 13:58

"Мішкін-Петров" став громадянином Молдови, а "Чепіга-Боширов" перетворився на громадянина Таджикистану.

Олександр Петров, Руслан Боширов
Агентів ГРУ Петрова з Бошировим помітили в Чехії / Reuters

Відомі у справі отруєння Скрипалів співробітники ГРУ Олександр Петров і Руслан Боширов є власниками відразу декількох паспортів.

На території Чехії, наприклад, вони використовували документи громадян Республіки Молдова і Таджикистану, копії яких публікує прикордонна служба Чехії.

Звернемо увагу, що "Мішкін-Петров" став громадянином Молдови Ніколае Попа, а "Чепіга-Боширов" перетворився на громадянина Таджикистану Руслана Табарова.

При цьому справжність опублікованих копій паспортів Петрова і Боширова вже підтвердив Чеський національний центр боротьби з організованою злочинністю (NCOZ).

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Відповідь Москви на звинувачення Праги:

У Кремлі вважають висилку російських дипломатів з Чехії провокаційними і недружніми діями, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає rg.ru.

"Ми категорично не згодні з такими висновками. Вважаємо їх провокаційними і недружніми", - сказав Пєсков.

У свою чергу в ефірі телеканалу Росія 1 офіційний представник МЗС Марія Захарова, заявила про те що "сфабриковані на руку" звинувачення можуть зруйнувати російсько-чеські відносини.

"Чергова карикатура, яку пред'явили чеські офіційні особи, всіх влаштувала, я маю на увазі, всіх безпосередніх учасників цього мейнстріму, в якості не просто версії, а готової доказової бази для пред'явлення звинувачень. Це ж абсурд, дикість сьогоднішнього світу, коли у нас є можливості послухати, подивитися все оперативно, перевірити, зайнятися фактчекінгом", — сказала Захарова.

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Що сталося в Чехії в 2014 році

16 жовтня 2014 року в селі Врбетіце Злинського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів.

На складі № 16, яку орендувала Остравська фірма Imex Group, зберігалося 12,8 тонни боєприпасів різних видів. Він вибухнув у жовтні 2014 року, забравши життя двох співробітників компанії.

Ця ж фірма орендувала у вербетицькому складському комплексі і склад № 12, який вибухнув два місяці по тому.

У суботу, 17 квітня, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів.

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Хто такі Петров і Боширов:

Британська поліція називає "Петрова" і " Боширова" підозрюваними в отруєнні екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Солсбері в березні 2018 року.

На початку вересня минулого року Володимир Путін заявив, що російська влада знає, "хто вони такі", і що вони "цивільні, звичайно".

Наступного дня "Петров" і "Боширов" дали інтерв'ю головному редактору телеканалу RT Маргариті Симоньян. Зокрема, вони заявили, що перебували в Солсбері як туристи. Звинувачення, пов'язані з отруєнням, вони заперечують.

За даними Bellingcat і The Insider, "Петрова" і "Боширова" насправді могли кликати Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга. Обидва, за твердженням цих видань, професійні військові, які побували в гарячих точках.

Взаємна висилка дипломатів РФ і Чехії:

  • Раніше МЗС Чехії оголосив про висилку 18 російських дипломатів з країни.
  • У відповідь російський МЗС пригрозивши відповідними заходами на висилку дипломатів з Чехії.
  • "Празі виражений рішучий протест, Москва прийме відповідні заходи, які змусять Чехію усвідомити відповідальність", - заявили в МЗС Росії.
  • Пізніше Москва заявила про висилку 20 дипломатів Чехії з РФ.
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