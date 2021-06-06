У Чехії поліція провела найбільшу спецоперацію "Кличко": затримано українців / УНІАН

В Чехії затримали чотирьох українців, яких звинувачують у тому, що вони нелегально постачали дешеву робочу силу з України на чеський ринок праці. Розслідування цієї схеми стало однією з найбільших поліцейських операцій в Чехії за останні роки - її кодова назва "Кличко". У ній взяли участь майже 100 співробітників поліції і понад 50 співробітників митниці.

За інформацією видань Радіо Свобода та Idnes.cz, поліція міста Пардубіце (130 км від Праги), у співпраці з митною адміністрацією сусіднього міста Градець-Кралове викрили групу зловмисників, які постачали до Чехії дешеву робочу силу.

Повідомляється, що керували схемою кілька українців із Закарпатської області, які шукали роботу для місцевих жителів по всій Чехії. Працівників працевлаштовували фактично нелегально: вони їздили на тримісячні зміни в основному за туристичними візами, не маючи дозволу на роботу.

Заробітчани до Чехії приїжджали через Угорщину, Словаччину та Польщу. Йшлося про постачання робочої сили переважно в сільськогосподарські фірми Чехії (до 80% випадків), а також на інші низько оплачувані роботи.

Люди працювали за частину зарплати, яку їм повинен був виплатити роботодавець, а решту грошей привласнювали собі керівники нелегальної мережі працевлаштування.

"Ми затримали головного члена банди, який називає себе "босом", членів його сім'ї і ще двох осіб, що перевозили працівників до Чехії", - пояснив на пресконференції в Пардубіце слідчий Ондржей Старий.

Вік затриманих становить від 34 до 43 років, попередньо їм пред'явлено звинувачення в ухиленні від сплати податків, за що українцям загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Операція з кодовою назвою "Кличко" почалася ще наприкінці квітня. У ній взяли участь майже 100 співробітників поліції і понад 50 співробітників митниці.

Заарештовано українців із Закарпаття, які вклали гроші в нерухомість. Двоє з чотирьох затриманих мали резиденції в Градець-Кралові та Середньочеському краї.

читайте такожВпали з 15-го поверху: у Польщі обірвався ліфт з українцямиЗловмисників вдалося затримати через махінації з виплатами податків. Гроші, які керівники схеми недоплачували працівникам з України, вони знімали невеликими сумами в декількох банкоматах, завжди на суми до 10 тис. крон, таким чином, уникаючи звітності та перевірок. Також через підставні компанії вони розподіляли гроші за фіктивними рахунками. З січня 2018 року до квітня 2020 року було завдано збитків на суму майже 41 млн крон (понад 52 млн грн), за даними слідства.

Саме Чеська податкова служба і помітила дивну поведінку дев'яти юридичних осіб і почала моніторинг їх складних бухгалтерських операцій.

Наразі четверо затриманих перебувають у попередньому ув'язненні.

В українському консульстві в Брно повідомили, що про поліцейську операцію дізналися з новин, хоча поліція мала повідомити про затримання українських громадян.

Раніше повідомлялося, що двох жителів Львівської області з міста Турка виявили мертвими на складі для сільськогосподарської продукції в Чехії.