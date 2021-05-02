У Чехії поставили крапку у версії про вибух складів з боєприпасами агентами ГРУ

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Чеські спецслужби і поліція не мають у своєму розпорядженні інших версій вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце в 2014 році, крім причетності до них співробітників ГРУ, заявив віце-прем'єр-міністр Чехії, міністр внутрішніх справ Ян Гамачек.

Як підкреслив він в ефірі Чеського телебачення, версія у слідства тільки одна.

"Поліція працює тільки над російським слідом. За вибухом стоять співробітники російської військової розвідки ГРУ, а саме підрозділи 29155. Іншої версії немає", - зазначив Гамачек.

Коментуючи слова міністра справедливості Марії Бенешової про те, що версій "кілька", віце-прем'єр зауважив, що такі заяви "грають на руку комусь іншому, а не Чехії".

Що сталося в Чехії в 2014 році

16 жовтня 2014 року в селі Врбетіце Злинського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів.

На складі № 16, яку орендувала Остравська фірма Imex Group, зберігалося 12,8 тонни боєприпасів різних видів. Він вибухнув у жовтні 2014 року, забравши життя двох співробітників компанії.

Ця ж фірма орендувала у вербетицькому складському комплексі і склад № 12, який вибухнув два місяці по тому.

У суботу, 17 квітня, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів.

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