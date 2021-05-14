У Чехії пригрозили Росії проблемами з ЄС через рішення за указом Путіна

Внесення Чехії до списку недружніх країн може призвести до проблем Росії з Євросоюзом і союзниками об'єднання - чеське МЗС / Фото Reuters

Рішення російської влади про включення Чехії до списку недружніх для Росії держав є ще одним кроком Москви на шляху до конфронтації. Причому мова йде про погіршення відносин не тільки з Прагою, а й з Євросоюзом, а також союзниками наднаціонального об'єднання.

"Ми розглядаємо цю процедуру Російської Федерації як ще один крок до ескалації відносин не тільки з Чехією, але і з ЄС як таким і з його союзниками... ",- йдеться в повідомленнї чеського МЗС.

При цьому в дипломатичному відомстві додали, що такі заходи з боку Росії можуть суттєво вплинути на чесько-російські відносини в деяких сферах.

"Ми шкодуємо, що Росія вибирає шлях конфронтації собі на шкоду, тому що такий захід також матиме непрямий вплив на можливий розвиток контактів між простими громадянами, у сфері туризму або в розвитку торгівельних відносин", - підкреслюється в повідомленні.

Відносини Росії і Чехії