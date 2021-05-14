У Чехії пригрозили Росії проблемами з ЄС через рішення за указом Путіна

У Празі відреагували на включення Росією держави до списку недружніх країн і зробили попередження Москві.
Рішення російської влади про включення Чехії до списку недружніх для Росії держав є ще одним кроком Москви на шляху до конфронтації. Причому мова йде про погіршення відносин не тільки з Прагою, а й з Євросоюзом, а також союзниками наднаціонального об'єднання.
"Ми розглядаємо цю процедуру Російської Федерації як ще один крок до ескалації відносин не тільки з Чехією, але і з ЄС як таким і з його союзниками... ",- йдеться в повідомленнї чеського МЗС.
При цьому в дипломатичному відомстві додали, що такі заходи з боку Росії можуть суттєво вплинути на чесько-російські відносини в деяких сферах.
"Ми шкодуємо, що Росія вибирає шлях конфронтації собі на шкоду, тому що такий захід також матиме непрямий вплив на можливий розвиток контактів між простими громадянами, у сфері туризму або в розвитку торгівельних відносин", - підкреслюється в повідомленні.
Відносини Росії і Чехії
- Офіційна Прага в квітні звинуватила російські спецслужби в причетності до вибухів військових складів у Врбетіце у 2014 році. У зв'язку з цим у Чехії були оголошені в розшук двоє російських громадян – Олександр Петров і Руслан Боширов. Їх чеська держава вважає співробітниками розвідки РФ.
- 17 квітня у Чехії зробили заяву про висилку 18 російських дипломатів. У Празі вважають, що співробітники дипломатичних відомств є працівниками російських спецслужб. Згідно з офіційною версією чеської держави, до вибухів у Врбетіце можуть бути причетні "розвідники з РФ".
- Уряд Росії 14 травня затвердив список недружніх країн для Москви. До переліку увійшли дві держави – США і Чехія. Чеським дипломатичним відомствам дозволили наймати на роботу не більше 19 співробітників з числа російських громадян.