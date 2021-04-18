У Чехії розкрили деталі "вибухових гастролей" Петрова і Боширова у 2014 році

У Чехії висунули гучне звинувачення агентам ГРУ / grantist.com

Спецслужби Чехії вважають, що громадяни Росії Олександр Петров і Руслан Боширов, оголошені чеською поліцією в розшук, 15 жовтня 2014 року побували на території складу боєприпасів в селі Врбетіце в районі міста Злін на сході Чехії, де наступного дня стався вибух, в результаті якого загинули дві людини.

Як пише чеська газета Lidovky.cz, агенти ГРУ Петров і Боширов в 2014 році направляли запити про відвідування території складу, куди були допущені 15 жовтня.

Факт їх знаходження там підтверджують наявні в розпорядженні слідства знімки з камер відеоспостереження, стверджує газета.

У Врбетиці вони розмістили вибуховий пристрій, який мав спрацювати після того, як партія зброї та боєприпасів покине територію складу.

Проте, як пише видання, воно спрацювало раніше, ніж вони планували. Слідство вважає, що вибух повинен був відбутися після отримання даної партії замовником з-за кордону.

У свою чергу прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш заявив про те, що уряд Чехії розсекретить документ про причетність російських спецслужб до вибуху на складі боєприпасів в селі Врбетіце в районі міста Злін в 2014 році.

"Уряд цей [звіт Чеських спецслужб] розгляне, уряд це розсекретить, і громадськість про це може дізнатися [подробиці]", - сказав Бабіш.

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Скандал з висилкою дипломатів РФ з Чехії: позиція України

Україна повністю підтримує рішення чеського уряду про висилку з країни 18 російських дипломатів, прийнятого після оприлюднення інформації про причетність розвідки РФ, співробітниками якої, за версією Праги, насправді є зазначені дипломати, до вибуху складу зброї в Чехії в 2014 році.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в неділю.

"Україна підтримує відповідь Чехії, оскільки чеські правоохоронні органи підтвердили причетність Росії до масового вибуху на складі боєприпасів у 2014 році, який призвів до загибелі людей. Ми в Україні дуже добре знаємо зловмисні методи Росії. Такі дії не повинні залишатися безкарними", - підкреслив Кулеба.

Що сталося в Чехії в 2014 році

16 жовтня 2014 року в селі Врбетіце Злинського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів.

На складі № 16, яку орендувала Остравська фірма Imex Group, зберігалося 12,8 тонни боєприпасів різних видів. Він вибухнув у жовтні 2014 року, забравши життя двох співробітників компанії.

Ця ж фірма орендувала у вербетицькому складському комплексі і склад № 12, який вибухнув два місяці по тому.

У суботу, 17 квітня, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів.

Хто такі Петров і Боширов:

Британська поліція називає "Петрова" і " Боширова" підозрюваними в отруєнні екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Солсбері в березні 2018 року.

На початку вересня минулого року Володимир Путін заявив, що російська влада знає, "хто вони такі", і що вони "цивільні, звичайно".

Наступного дня "Петров" і "Боширов" дали інтерв'ю головному редактору телеканалу RT Маргариті Симоньян. Зокрема, вони заявили, що перебували в Солсбері як туристи. Звинувачення, пов'язані з отруєнням, вони заперечують.

За даними Bellingcat і The Insider, "Петрова" і "Боширова" насправді могли кликати Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга. Обидва, за твердженням цих видань, професійні військові, які побували в гарячих точках.

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Раніше МЗС Чехії оголосив про висилці 18 російських дипломатів з країни.