У Чехії вибухнули жорсткою заявою через новий скандал, пов'язаний з Росією

Ян Гамачек подав заяву на журналістів, які звинуватили його в "угоді" з Росією / Reuters

У Чехії триває скандал через публікацію виданням Список матеріалу, в якому вказувалося про нібито наміри віцепрем'єра, міністра внутрішніх справ Яна Гамачека відвідати Росію, щоб "домовитися" про врегулювання конфлікту Праги і Москви, пов'язаного з вибухами складів у Врбетіце у 2014 році. В обмін на це чеська держава, мовляв, повинна була отримати вакцину Спутник V і згоду Кремля на проведення зустрічі Путіна і Байдена у Празі. У зв'язку з цим інцидентом Гамачек звинуватив журналістів у поширенні неправдивої інформації і подав заяву про вчинення злочину. Він вимагає компенсації на суму в 400 тисяч доларів.

У ефірі телеканалу CNN Prima Гамачек розповів про те, що опублікована 4 травня Списком стаття, в якій говорилося про його плани приїхати до Росії 19 квітня з метою вирішення чесько-російської кризи, стала інформаційною бомбою.

За його словами, Чехії вдалося вирішити питання з російськими дипломатами, тоді як у відповідь послідували звинувачення, що грають на користь пропаганди Росії. Інформацію, оприлюднену в Списку, він назвав неправдивою і опублікованою для того, щоб посіяти паніку в країні.читайте такожУ Чехії пригрозили Росії проблемами з ЄС через рішення за указом Путіна

"Уряд за підтримки Мілоша Земана втілив в дійсність сни всіх попередніх урядів про те, щоб знизити (кількість) російських дипломатів (у Празі), а найзапекліші русофоби сьогодні (своїми звинуваченнями на мою адресу) надають козирі російській пропаганді. У (минулу) п'ятницю я подав заяву про вчинення кримінального злочину авторами (публікації) і на редакцію "Списку". Те, що вони вчинили, з моєї точки зору, є наклепом і утиском прав сторонніх (осіб), а також поширенням (завідомо неправдивої) інформації з метою посіяти паніку", - зазначив Гамачек.

При цьому віцепрем'єр-міністр чеського уряду додав, що він вимагатиме від видавця Списку виплатити йому 10 мільйонів крон компенсації – це близько 400 тисяч доларів США. На думку міністра, журналісти поширюють недостовірну інформацію, спростовуючи висновки чеських силових структур і спецслужб.

Конфлікт Чехії та Росії