У Чорне море увійшов новітній корабель британського флоту: Росія негайно відреагувала

Trent P224 - це один з новітніх кораблів британського флоту.
У неділю, 16 травня, в Чорне море увійшов британський патрульний корабель прибережної зони Trent P224.
HMS Trent - один з новітніх кораблів британського флоту, введений до його складу в серпні 2020 року.
Довжина 90 метрів, ширина 13, осадка – 3,8 метра. Водотоннажність 2300 тонн. Пара дизелів розганяють його до 25 вузлів. Екіпаж 60 моряків.
Озброєння складається з 30-мм артустановки DS30M Мк2 і пари 7,62 мм кулеметів Мк44. Вертолітний майданчик може прийняти вертоліт типу Мерлін.
читайте такожРосійські кораблі провокували США і Україну в Чорному морі: експерт назвав порушення
У свою чергу, в Росії вже зробили заяву. Як повідомляє ТАСС, в Чорноморський флот РФ почав стежити за патрульним кораблем Trent.
"Сили і засоби Чорноморського флоту приступили до стеження за діями патрульного корабля Trent ВМС Великобританії, що зайшов в акваторію Чорного моря 16 травня", – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, Британія раніше заявляла, що направить два військові кораблі в Чорне море з метою підтримати Україну. Таке рішення прийняли в Лондоні після того, як США скасували відправку в регіон двох есмінців, щоб не допустити подальшого зростання напруженості.
читайте такожУ Туреччині розкрили рішення США щодо військових кораблів у Чорному морі
Військові кораблі в Чорному морі - про що раніше повідомляв Главред:
- У Вашингтоні у зв'язку зі стягуванням Росією військ до кордонів України прийняли рішення про розміщенні військових кораблів США в Чорне море.
- У Міноборони США заявляли, що відправка кораблів американських військово-морських сил повинна продемонструвати контроль Вашингтона над ситуацією. Також в Америці обіцяли запустити розвідувальні літаки над Чорним морем з метою контролю переміщення військ РФ в окупованому Криму.
- Повідомлялося, що Російська Федерація оголосила про закриття з 24 квітня по 31 жовтня частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військовий корабель і судів інших країн під приводом військових навчань.