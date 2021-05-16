У Чорне море увійшов новітній корабель британського флоту: Росія негайно відреагувала

Чорноморський флот РФ почав стежити за патрульним кораблем Trent / Dougie Coull

У неділю, 16 травня, в Чорне море увійшов британський патрульний корабель прибережної зони Trent P224.

HMS Trent - один з новітніх кораблів британського флоту, введений до його складу в серпні 2020 року.

Довжина 90 метрів, ширина 13, осадка – 3,8 метра. Водотоннажність 2300 тонн. Пара дизелів розганяють його до 25 вузлів. Екіпаж 60 моряків.

Озброєння складається з 30-мм артустановки DS30M Мк2 і пари 7,62 мм кулеметів Мк44. Вертолітний майданчик може прийняти вертоліт типу Мерлін.

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У свою чергу, в Росії вже зробили заяву. Як повідомляє ТАСС, в Чорноморський флот РФ почав стежити за патрульним кораблем Trent.

"Сили і засоби Чорноморського флоту приступили до стеження за діями патрульного корабля Trent ВМС Великобританії, що зайшов в акваторію Чорного моря 16 травня", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Британія раніше заявляла, що направить два військові кораблі в Чорне море з метою підтримати Україну. Таке рішення прийняли в Лондоні після того, як США скасували відправку в регіон двох есмінців, щоб не допустити подальшого зростання напруженості.

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