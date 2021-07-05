У Чорному морі виник торнадо: стихія налякала людей

Торнадо в Туреччині виник у морі / Фото twitter.com/Aksam

Внаслідок шторму в Чорному морі біля берегів Туреччини виник торнадо. Він пронісся в 300 метрах від пляжу і налякав людей.

Стихія нагрянула на узбережжя Чакраз в районі Амасра в Бартині. У курортному містечку піднявся сильний вітер, а в морі утворився смерч, передає Haberler.

При цьому торнадо так і не досяг берега. Він зник через 15 хвилин.

Проте стихія все ж доставила неприємності жителям міста. Через сильну бурю та дощ на дорозі в селі Курунлу впало велике дерево. Це призвело до того, що рух було перекрито, поки бригади автомагістралей не прибрали його з дороги.

Як повідомляв Главред, на південному сході Чехії внаслідок руйнівного торнадо загинули щонайменше троє людей, близько 200 дістали травм.

Вітер, швидкість якого досягала 267-322 км/год, зрівняв із землею частину міста Годоніна і частини прилеглих сіл - Лужице, Грушки, Моравська Нова Вес і Микулчице.