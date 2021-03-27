У Єгипті на рейках зіткнулися потяги - десятки загиблих

За даними джерела західних журналістів у Службі безпеки Єгипту, потяги рухалися на невеликій швидкості. Причина катастрофи поки невідома
У місті Тахта (провінція Сохаг, Єгипет) зіткнулися два потяги. Про це повідомляє портал Egypt Today. Повідомляється, що з рейок в результаті катастрофи зійшли три пасажирські вагони.
Пізніше в єгипетському Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в катастрофі загинули щонайменше 32 людини. І ще 66 отримали поранення.
Далі, представник медичного відомства Халед Муджахід заявив - на місці події відпрацювали понад тридцять бригад швидкої допомоги, які доставляли постраждалих в довколишні лікарні.
Причина аварії поки невідома. На місці аварії також працює міністр охорони здоров'я Єгипета Хала Заєд.
За даними джерела агентства Reuters у Службі безпеки країни, потяги рухалися на невеликій швидкості. В результаті зіткнення два вагони виявилися зруйновані, а третій ‒ перекинувся.
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