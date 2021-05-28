Загинув колишній глава Служби зовнішньої розвідки України Віктор Гвоздь – ЗМІ

Віктору Гвоздю було 62 роки / УНІАН

У п'ятницю, 28 травня, згідно з даними журналістів, загинув колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Віктор Гвоздь. Йому стало погано під час дайвінгу. Чоловікові надали першу допомогу, проте лікарям не вдалося його врятувати. Колишньому чиновнику було 62 роки.

Видання Страна у своєму Telegram-каналі в п'ятницю, 28 травня, повідомило про те, що приблизно об 11:00 під час дайвінгу неподалік від міста Дахаб у Єгипті, після занурення у воду зник колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Віктор Гвоздь.

Пізніше ресурсу стало відомо, що Гвоздь був знайдений живим і доставлений до лікарні Dahab general hospital. Але врятувати чоловіка не вдалося.

Згідно з інформацією лікарів, колишній чиновник провів довгий час під водою, і дуже швидко виринув з глибини в 40 метрів. Лікарі в госпіталі констатували його смерть.

Про смерть Гвоздя повідомляє і видання Obozrevatel. За даними журналістів, рятувальники знайшли чоловіка. На березі йому провели заходи щодо серцево-легеневої реанімації та оперативно доставили до лікарні. Але в лікарні лікарі встановили його смерть.

Віктору Гвоздю було 62 роки. Причину смерті встановлять експерти.

Довідка

Віктор Гвоздь

Віктор Гвоздь - український військовий і дипломат, працівник силових структур. Доктор військових наук. Кадровий розвідник. З 1981 року проходив службу на різних командних і штабних посадах. У період з 1993 по 1995 рік брав участь у миротворчих операціях Організації об'єднаних націй на території колишньої Югославії.

Після Майдану був призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України. Гвоздь обіймав посаду голови СЗР з 27 лютого по 29 квітня 2016 року. Генерал-майор запасу.

Нагороджений орденом За заслуги III ступеня.