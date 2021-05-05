У Єгипті посилюють карантин: які обмеження чекають туристів

Єгипет посилює карантин / pixabay

В Єгипті через складну ситуації з коронавірусом уряд прийняв рішення посилити карантин. Тепер в одній з улюблених для відпочинку країн на 2 тижні будуть закриті пляжі і парки, а також частково – ресторани і торгові центри.

Як заявив прем'єрміністр Мустафа Мадбулі. Нові обмеження в Єгипті діятимуть з 6 по 21 травня.

Магазини, кафе, ресторани, кінотеатри і торгові центри можуть працювати тільки до 21:00. Після того часу закладам громадського харчування дозволили доставляти їжу клієнтам додому.

Крім того, під час мусульманського свята Рамазан-Байран, 12-16 травня, не можна буде відвідувати парки і пляжі.

"Після цього двотижневого періоду відбудеться нарада для оцінки ситуації з коронавірусом в Єгипті", - йдеться в повідомленні.

Ситуація з COVID-19 в Єгипті

За даними ресурсу Worldometers, коронавірусом в країні заразилися 231 803 людини. Крім того, 13 591 хворий помер, а 173 341 – одужав.

За добу 4 травня COVID-19 в Єгипті підхопили 1090 осіб. У той же час 60 пацієнтів померли.

У січні в країні почалася масова вакцинація препаратами Sinopharm і Astrazeneca.

читайте такожТуреччина посилює локдаун з 7 травня: як торкнеться туристів

Локдаун - про що раніше повідомляв Главред: