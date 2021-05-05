У Єгипті посилюють карантин: які обмеження чекають туристів

Влада прийняла закрити на два тижні ресторани і магазини.
В Єгипті через складну ситуації з коронавірусом уряд прийняв рішення посилити карантин. Тепер в одній з улюблених для відпочинку країн на 2 тижні будуть закриті пляжі і парки, а також частково – ресторани і торгові центри.
Як заявив прем'єрміністр Мустафа Мадбулі. Нові обмеження в Єгипті діятимуть з 6 по 21 травня.
Магазини, кафе, ресторани, кінотеатри і торгові центри можуть працювати тільки до 21:00. Після того часу закладам громадського харчування дозволили доставляти їжу клієнтам додому.
Крім того, під час мусульманського свята Рамазан-Байран, 12-16 травня, не можна буде відвідувати парки і пляжі.
"Після цього двотижневого періоду відбудеться нарада для оцінки ситуації з коронавірусом в Єгипті", - йдеться в повідомленні.
Ситуація з COVID-19 в Єгипті
За даними ресурсу Worldometers, коронавірусом в країні заразилися 231 803 людини. Крім того, 13 591 хворий помер, а 173 341 – одужав.
За добу 4 травня COVID-19 в Єгипті підхопили 1090 осіб. У той же час 60 пацієнтів померли.
У січні в країні почалася масова вакцинація препаратами Sinopharm і Astrazeneca.
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Локдаун - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив повний локдаун в Туреччині, починаючи з 19:00 29 квітня до 05:00 ранку 17 травня (три тижні).
- По неділях буде повністю заборонена робота навіть продуктових магазинів.
- Повний локдаун означає комендантську годину, заборону виходити на вулицю за винятком продуктових маркетів. Ті, хто працюють, можуть пересуватися тільки за спеціальними дозволами.
- Ізраїль з 4 травня заборонив українцям в'їжджати на свою територію через пандемію коронавірусу. Потрапити в Ізраїль також не зможуть громадяни Ефіопії, Південно-Африканської Республіки, Індії, Мексики і Туреччини, пише українське посольство в Ізраїлі.