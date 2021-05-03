В ЄС дали "зелене світло" на в'їзд туристам: кому відчинять двері

ЄС послаблює правила в'їзду для іноземних туристів / Reuters

Для іноземних туристів послаблять обмеження на в'їзд до країн Європейського Союзу.

Відповідне рішення прийнято виконавчим органом ЄС - Європейською комісією, повідомляється на сайті ЄК.

Європейські чиновники вирішили, що в'їзд до країн ЄС можна дозволити не тільки тим, хто прибуває з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, а й тим, хто повністю пройшов вакцинацію.

Звернемо увагу, що це стосується тільки препаратів, схвалених в ЄС. Крім того, дозвіл також пропонується поширити на вакцини, які Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила до застосування в екстрених ситуаціях.

Іноземні громадяни повинні зробити щеплення як мінімум за 14 днів до прибуття в Євросоюз, зазначається в повідомленні.

У той же час в ЄК пояснили, що пропозиція дозволити в'їзд в ЄС вакцинованих іноземним туристам не виключає необхідності для приїжджих здавати ПЛР-тести і проходити карантин.

"Наша пропозиція передбачає можливість в'їзду в ЄС, однак воно не наказує країнам ЄС звільняти цих людей від діючих епідеміологічних заходів, зокрема карантинних обмежень або ПЛР-тестів", - пояснив на брифінгу офіційний представник ЄК Адальберт Янс.

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