В ЄС дали "зелене світло" на в'їзд туристам: кому відчинять двері

Іноземні громадяни повинні зробити щеплення заздалегідь до прибуття в ЄС.
Для іноземних туристів послаблять обмеження на в'їзд до країн Європейського Союзу.
Відповідне рішення прийнято виконавчим органом ЄС - Європейською комісією, повідомляється на сайті ЄК.
Європейські чиновники вирішили, що в'їзд до країн ЄС можна дозволити не тільки тим, хто прибуває з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, а й тим, хто повністю пройшов вакцинацію.
Звернемо увагу, що це стосується тільки препаратів, схвалених в ЄС. Крім того, дозвіл також пропонується поширити на вакцини, які Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила до застосування в екстрених ситуаціях.
Іноземні громадяни повинні зробити щеплення як мінімум за 14 днів до прибуття в Євросоюз, зазначається в повідомленні.
У той же час в ЄК пояснили, що пропозиція дозволити в'їзд в ЄС вакцинованих іноземним туристам не виключає необхідності для приїжджих здавати ПЛР-тести і проходити карантин.
"Наша пропозиція передбачає можливість в'їзду в ЄС, однак воно не наказує країнам ЄС звільняти цих людей від діючих епідеміологічних заходів, зокрема карантинних обмежень або ПЛР-тестів", - пояснив на брифінгу офіційний представник ЄК Адальберт Янс.
читайте такожУ Євросоюзі заявили, що їм російська вакцина від COVID-19 не потрібна
ЄС запускає COVID-паспорти для подорожей:
- Раніше повідомлялося, що Франція буде першою в Євросоюзі країною, яка введе додаток для подорожей в умовах пандемії COVID-19.
- Програма TousAntiCovid включатиме інформацію про вакцинацію, а також ПЛР та антиген-тести на коронавірус. Таку систему Європейська комісія хоче поширити по всьому блоку до середини червня.
- Додаток TousAntiCovid для відстеження контактів завантажили близько 15 мільйонів чоловік. Його оновили для включення туди інформації про негативні ПЛР-тестах на коронавірус і тестах на антиген.
- Однією з переваг програми є те, що вона допоможе запобігти використанню підроблених тестів.
- В рамках кампанії з вакцинації проти коронавірусу ряд держав вирішили створити так звані "паспорти вакцинації" - документи, в яких міститься інформація про те, що людина зробила щеплення проти коронавірусної інфекції.
- Лідери країн ЄС вже домовилися створити covid-паспорти. Євросоюз планує ввести такі документи вже до літа, щоб встигнути до початку туристичного сезону.