У ЄС гнівно відреагували на список недружніх країн Росії

Шарль Мішель висловився про Росію / Reuters

Голова Європейської Ради Шарль Мішель розкритикував список недружніх країн, який затвердила Росія.

Як написав у своєму Twitter дипломат, він висловлює солідарність з Чехією.

Мішель зазначив, що такий крок Росії підриває дипломатичні відносини.

"Рішення російського уряду про "держави, що здійснюють недружні дії", є ще одним кроком до ескалації і підриває дипломатичні відносини. Спроби розділити ЄС марні. Повна солідарність з Чехією. Ми закликаємо Росію повністю поважати Віденську конвенцію", - написав Мішель.

Крім того, в Міністерстві закордонних справ Чеської Республіки зробили заяву.

У ньому наголошується, що затвердження урядом Росії так званого списку недружніх країн є ще одним кроком до ескалації відносин не тільки з Чехією, але і з Європейським союзом і його союзниками. Цей захід РФ повністю суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини.

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У Міністерстві висловили жаль, що Росія "вибирає шлях конфронтації на шкоду собі", оскільки такий крок матиме непрямий вплив на розвиток контактів між звичайними громадянами, для туризму або розвитку торгових відносин.

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