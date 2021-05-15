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У ЄС гнівно відреагували на список недружніх країн Росії

15 травня 2021, 17:18
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У ЄС вважають російський список недружніх країн черговим кроком до ескалації.

Шарль Мішель
Шарль Мішель висловився про Росію / Reuters

Голова Європейської Ради Шарль Мішель розкритикував список недружніх країн, який затвердила Росія.

Як написав у своєму Twitter дипломат, він висловлює солідарність з Чехією.

Мішель зазначив, що такий крок Росії підриває дипломатичні відносини.

"Рішення російського уряду про "держави, що здійснюють недружні дії", є ще одним кроком до ескалації і підриває дипломатичні відносини. Спроби розділити ЄС марні. Повна солідарність з Чехією. Ми закликаємо Росію повністю поважати Віденську конвенцію", - написав Мішель.

Крім того, в Міністерстві закордонних справ Чеської Республіки зробили заяву.

У ньому наголошується, що затвердження урядом Росії так званого списку недружніх країн є ще одним кроком до ескалації відносин не тільки з Чехією, але і з Європейським союзом і його союзниками. Цей захід РФ повністю суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини.

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У Міністерстві висловили жаль, що Росія "вибирає шлях конфронтації на шкоду собі", оскільки такий крок матиме непрямий вплив на розвиток контактів між звичайними громадянами, для туризму або розвитку торгових відносин.

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Відносини Росії і Чехії - про що раніше повідомляв Главред:

  • Офіційна Прага в квітні звинуватила російські спецслужби в причетності до подій в 2014 році вибухів військових складів у Врбетиці. У зв'язку з цим в Чехії були оголошені в розшук двоє російських громадян – Олександр Петров і Руслан Боширов. Їх Чеська держава вважає співробітниками розвідки РФ.
  • 17 квітня у Чехії зробили заяву про висилку 18 російських дипломатів. У Празі вважають, що співробітники дипломатичних відомств є працівниками російських спецслужб. Згідно з офіційною версією чеської держави, до вибухів у Врбетиці можуть бути причетні "розвідники з РФ".
  • Уряд Росії 14 травня затвердив список недружніх країн для Москви. До переліку увійшли дві держави – США і Чехія. Чеським дипломатичним відомствам дозволили наймати на роботу не більше 19 співробітників з числа російських громадян.

Євросоюз Чехія Шарль Мішель Росія
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