У ЄС підтримали Зеленського і дорікнули Заходу через Україну

Захід повинен підтримувати Україну не тільки словами, але й ділом - президент Латвії Левітс / Reuters

Український народ бореться за ті ж цінності, які відстоюють Латвія, Литва, Естонія і Польща як країни Євросоюзу і Північноатлантичного альянсу. Європейському Союзу слід допомагати Україні та білоруському народу. Захід повинен демонструвати підтримку не тільки на рівні риторики, а й справами. Про це заявив президент Латвії Егілс Левітс.

Як повідомляє Укрінформ, під час дискусії президентів України, Литви, Латвії, Естонії та Польщі у рамках заходу у Варшаві на честь 230-річчя Конституції Речі Посполитої він розповів про те, що Європа повинна допомагати українському і білоруському народам.

"Україна - частина конституційної системи, річницю якої ми сьогодні святкуємо. Українці, український народ, сповідують ті ж цінності, які підтримуємо ми, як країни ЄС і НАТО. Ми повинні нести спільну відповідальність і протягнути руку допомоги Україні, показати солідарність з українським, а також і білоруським народом, у захисті своїх прав і своїх цінностей", - сказав Левітс.читайте такожУ ЄС заступилися за Україну і звинуватили Росію в атаці проти Заходу

Також він додав, що для того, щоб викликати довіру до себе, Захід повинен керуватися "не тільки словами, але й діями".

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