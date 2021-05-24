У ЄС з'явилася перша країна з колективним імунітетом від COVID-19

Кріс Ферне уточнив, що в країні близько 70% дорослого населення отримали як мінімум одну дозу вакцини від COVID-19.
Мальта стала першою країною на території Євросоюзу, де вже сформувався колективний імунітет від коронавірусу - тут кожні п'ять секунд вводиться препарат від COVID-19 і на сьогодні близько 70% населення вже отримали як мінімум одну дозу, заявив віце-прем'єр і міністр охорони здоров'я Мальти Кріс Ферне, передає Reuters.
За його словами, близько 42% дорослого населення Мальти вже отримали дві дози вакцини від коронавірусу.
"Вакцини вводяться кожні п'ять секунд", - додав він.
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Кріс Ферне уточнив, що в країні близько 70% дорослого населення отримали як мінімум одну дозу вакцини від COVID-19 і таким чином, Мальта стала першою країною, яка досягла колективного імунітету.
"Вакцина - це зброя проти вірусу", - додав він.
Глава МОЗ зазначив, що тим, хто пройшов повну вакцинацію, з липня не доведеться носити маску на вулиці. Її обов'язкове носіння залишиться тільки всередині приміщень.
З понеділка, 24 травня, влада Мальти зняли обмеження на відвідування тренажерних залів і басейнів, а час роботи ресторанів продовжили до півночі. Раніше вони повинні були закриватися о 17: 00.
Коронавірус в Україні:
- За минулу добу в Україні зафіксували 1 тис. 334 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
- Зокрема, за інформацією МОЗ, захворіли 86 дітей та 21 медичний працівник.
- Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (190), Миколаївській (151) областях, Києві (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.
- Також за минулу добу госпіталізовано 1 тис.019 осіб. Одужали 6 тис. 999 осіб. Тестувань методом ПЛР здійснено 8 тис. Летальних випадків зареєстровано 68.
- За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 183 тис.855 осіб. Видужали 1 млн 957 тис. ПЛР-тестів проведено 10 млн 022 тис. Летальних випадків зареєстровано 49 тис.