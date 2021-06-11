РФ – сторона конфлікту, а Крим треба повернути: у ЄС закликали до "більш серйозних заходів" на Донбасі

У Євросоюзі підтримали проведення саміту Кримської платформи / УНІАН

Росія виступає стороною конфлікту в збройній конфронтації на сході України. Світова спільнота повинна провести більш конструктивну роботу для того, щоб Мінські угоди були виконані. Євросоюз підтримує плани України щодо повернення окупованого Криму у вигляді створення майданчика Кримська платформа, в якому мають намір взяти участь європейські високопоставлені чиновники. Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Під час свого виступу на відеоконференції Ради безпеки ООН він заявив про те, що Росія – сторона конфронтації конфлікту в Україні і закликав Радбез до реалізації більш серйозних заходів для забезпечення миру на Донбасі.

"Через шість років після того, як всі члени Ради Безпеки одноголосно підтримали Мінські домовленості, дуже мало зроблено для їх реалізації. Росія є стороною конфлікту, і ми враховуємо це, щоб займати конструктивну позицію", - сказав європейський чиновник.читайте такожНові перемовини щодо Донбасу та Криму: дипломат розкрив плани Зеленського

Крім того, він зробив заяву про підтримку саміту Кримської платформи і привітав президента України Володимира Зеленського з відповідною ініціативою.

"Я вітаю ініціативу президента Зеленського скликати саміт Кримської платформи", - додав Боррель, підкресливши, що в цьому заході візьмуть участь він і президент Європейської ради Шарль Мішель.

Кримська платформа новини

Президент України Володимир Зеленський 26 лютого підписав указ, що передбачає запуск низки заходів, спрямованих на реалізацію Кримської платформи. Завдання майданчика - обговорення проблемних питань з метою звільнення окупованого півострова та повернення території під політичний контроль Києва.

На засіданні Ради національної безпеки і оборони 11 березня була прийнята стратегія повернення захоплених Росією Криму і Севастополя до складу України.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба казав, що Москва вкрай серйозно поставилася до планів Києва щодо Кримської платформи. У російському зовнішньополітичному відомстві створено спеціальний підрозділ, який працює над дискредитацією саміту щодо повернення Кримського півострова.