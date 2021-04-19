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В ЄС заступилися за Україну й звинуватили Росію в атаці проти Заходу

19 квітня 2021, 21:26
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В Євросоюзі запропонували, як відреагувати на нові агресивні кроки РФ у бік України.

У Євросоюзі висунули звинувачення у бік РФ через дії біля кордону
В ЄС висунули звинувачення у бік Росії через дії біля кордону / УНІАН

Глава Міністерства закордонних справ Литви (країна входить до складу Євросоюзу) Ґабріелюс Ландсберґіс у понеділок, 19 квітня, заявив, що Російська Федерація, стягнувши сили до східного кордону України, пішла на атаку проти країн Заходу.

Санкції проти Росії не варто запроваджувати тоді, коли країна фізично піде на агресію, про реакцію потрібно думати раніше, розповів міністр після віддаленої конференції глав МЗС країн-членів ЄС, повідомляє delfi.lt.

На його думку, російській стороні потрібно дати швидкий, жорсткий та ясний сигнал.

"Це (стягування військ РФ до українського кордону – Ред.) не атака проти тієї чи іншої держави, це не атака проти України, це атака проти нас усіх, проти Заходу, проти того, у що ми віримо, проти наших цінностей...", – сказав чиновник.

Міністр вважає, що європейська сторона вже зараз може сказати й послати сигнал – заявити про готовність обговорювати секторальні санкції проти Росії, якщо буде перетнуто червоні лінії.

Раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС сказав, що запропонував підготувати проти РФ секторальні санкції.

Нові агресивні дії Росії проти України – що необхідно знати

Наприкінці березня на Донбасі загострилася ситуація – проросійські бойовики стали частіше обстрілювати позиції військовослужбовців нашої країни.

Також стало відомо, що Росія стягнула війська до східного кордону України й перекинула свіжі сили у захоплений Крим. Російська сторона стверджувала, що маневри пов'язані з навчаннями.

Влада української держави вважає, що РФ стягувала війська до східних рубежів, щоб створити атмосферу тиску під час переговорів щодо Донбасу.

Низка західних країн підтримали Київ й закликали Росію відмовитися від загострення ситуації.

Агресія РФ у Криму та на Донбасі

  • У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
  • У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".
  • Через агресію проти України зокрема Євросоюз та США запровадили санкції проти Росії, а потім їх розширювали.

санкції проти Росії Ґабріелюс Ландсберґіс
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