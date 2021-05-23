У ЄС заговорили про нові і жорсткіші санкції проти Росії

ЄС розгляне нові санкції проти Росії / gettyimages

Євросоюз знову розгляне запровадження нових санкцій проти Російської Федерації. Йдеться в тому числі про економічні обмеження для країни-агресора.

Як заявила заступник голови Європейської комісії Віра Йоурова, учасники зберуться для обговорення санкцій вже наступного тижня, передає Чеське радіо.

За її словами, нові санкції щодо РФ також повинні стати відповіддю на вибухи в Чеській Врбетиці в жовтні 2014 року, до яких причетні російські спецслужби.

"Законні вимоги Євросоюзу до російської сторони повторюються - припинення гібридних атак і кібератак, дотримання прав людини, особливо щодо Олексія Навального, а також виконання Мінських угод", – пояснила вона.

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Йоурова зазначила, що поки розчарована підходом до впливу на Росію ряду інших європейських держав і очікує від них більш різкої реакції.

При цьому політик стверджує, що ЄС не хоче конфронтації з Росією.

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