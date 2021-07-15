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У ЄС заявили про відкриття кордонів для туристів з України та визнання українських COVID-паспортів

15 липня 2021, 17:02

Ситуація з COVID-19 залишається нестабільною, проте показники України вселяють оптимізм, сказав Марош Шефчович.

Безвіз
В ЄС приймуть рішення щодо допуску туристів з України вже найближчими днями - Єврокомісія / hrferl.org

В Євросоюзі приймуть рішення про відкриття кордонів для туристів з України вже протягом декількох днів. У цьому питанні Брюссель дотримується обережності, тому що ситуація з коронавірусом залишається нестабільною. Однак зниження динаміки захворюваності COVID-19 в Україні викликають оптимізм - все вказує на те, що щодо Києва буде прийнято позитивне рішення з подальшим визнанням українських ковід-сертифікатів. Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії з міжвідомчих відносин Марош Шефчович.

У інтерв'ю Інтерфакс-Україна він сказав про те, що показники захворюваності на коронавірус на території української держави дозволяють відкрити кордони Євросоюзу для туристичних поїздок з України. Позитивне рішення, яке включає і визнання українських COVID-сертифікатів, буде прийнято протягом декількох днів.читайте такожУкраїна оголосила про запуск вільних подорожей до Євросоюзу

"Я вважаю, що позитивне рішення (про відкриття кордонів ЄС для України) - це питання днів. Як ви розумієте, тут всі дуже обережні, тому що ми бачимо, наскільки ситуація нестабільна. Але все вказує на позитивне рішення ojlj відкриття кордонів для України і визнання ваших сертифікатів COVID", - зазначив Шефчович.

Також він підкреслив, що українські ковід-паспорти виглядають так само, як і європейські сертифікати.

Подорожі до Євросоюзу та COVID-паспорти

У березні в Євросоюзі стартували консультації щодо створення електронних сертифікатів вакцинації, які мали з'явитися з метою відкриття європейських кордонів. Вказувалося, що Брюссель визнаватиме тільки ті сертифікати, в яких відзначено щеплення вакциною, визнаною наднаціональним об'єднанням.

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З 1 липня в ЄС з'явилася система так званих "ковід-паспортів". До документу повинні вноситися дані про щеплення та імунітет людини від коронавірусу.

1 липня ковід-сертифікати запустила і Україна. Євросоюз визнає наразі дві вакцини з тих, якими прищепилися українці – Pfizer і AstraZeneca. Українці, які укололися Covishield, з країн ЄС зможуть відвідати тільки Німеччину, Іспанію, Австрію, Словаччину, Грецію, Ірландію та Естонію.

Глава МОЗ Віктор Ляшко 2 червня заявив, що Україна веде перемовини з ЄС щодо ситуації з взаємним визнанням ковід-паспортів. До кінця місяця Євросоюз може відкрити свої кордони для тих українців, які зробили щеплення вакцинами Covishield і CoronaVac.

14 липня посли країн ЄС прийняли рішення щодо внесення України до списку "зелених країн", туристам з яких дозволено відвідувати європейські країни в умовах COVID-19. Офіційно список повинні оновити 15 липня.

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