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В Естонії створили препарат, який бореться із коронавірусом

1 серпня 2021, 19:25

Департамент здоров'я Естонії вже дозволив компанії виробляти і продавати спрей BioBlock.

коронавірус
В Естонії створили спрей від коронавірусу / Daniel Foster / flickr.com/

Естонські компанії разом розробили назальний спрей, який здатний захистити організм від коронавірусу. Розробник каже, що назальний спрей, який отримав назву BioBlock, здатний уберегти навіть від штаму Дельта, пише Postimees.

Як розповів науковий директор компанії Icosagen, що бере участь у створенні спрею, Март встав, лабораторні дослідження показали, що назальний спрей здатний захищати від усіх штамів коронавірусу, які викликають найбільше занепокоєння у Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Разом з нашою командою ми постійно відстежуємо зміни у вірусі і проактивно тестуємо здатність назального спрею BioBlock нейтралізувати ті штами, які ще не набули широкого поширення", - сказав він.

Департамент здоров'я Естонії вже дозволив компанії виробляти та продавати спрей BioBlock. Над розробкою спрею працював цілий консорціум компаній і вчених.

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Нагадаємо, раніше Національна академія наук спрогнозувала розвиток епідемії COVID-19 в Україні з 28 липня по 10 серпня. За даними українських вчених, у найближчі два тижні середня кількість нових заражень в Україні збільшиться з 581 на добу до 638 протягом тижня 28 липня - 3 серпня і 735 протягом тижня 4-10 серпня.

Додавши, в Україні вирує коронавірус Дельта. У суботу, 31 липня, стало відомо про нові 4 випадки зараження в Миколаєві. Троє інфікованих індійським штамом нещодавно приїхали з Туреччини, а один - з РФ.

Естонія коронавірус коронавірус в світі
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