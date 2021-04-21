У Європарламенті звернулися до РФ через стягування військ до кордону України

Давид Сассолі звернувся до Росії / Reuters

Президент Європарламенту Давид Сассолі під час виступу в Парламентській асамблеї Ради Європи заявив, що Росія повинна зробити крок назад і дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань у відносинах з Україною.

За словами Сассолі, весь світ спостерігає за концентрацією російських військ на кордонах України і на окупованих територіях.

"Росія повинна зробити крок назад, відійти і дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань", – заявив Сассолі.

Президент Європарламенту нагадав ПАРЄ, що європейські країни є природними союзниками один одного і завжди об'єднувалися перед труднощами і погрозами.

За його словами, важливо, щоб Москва відступила.

Також під час виступу він згадав ситуацію з російським опозиціонером Олексієм Навальним і заявив, що влада в терміновому порядку повинна надати йому необхідну медичну допомогу.

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