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Стало відомо про плани Брюсселя щодо включення нових держав до Євросоюзу

6 червня 2021, 13:50

Країни-кандидати на вступ до Євросоюзу повинні виконати низку вимог, сказав Давид Сассолі.

Євросоюз
У Євросоюзі закликали включити до наднаціонального об'єднання Албанію, Північну Македонію, Сербію і Чорногорію / Reuters

Європейський Союз повинен включити до наднаціонального об'єднання західно-балканські країни, серед яких - Албанія, Північна Македонія, Сербія, а також Чорногорія. Розширення Союзу має сприятливо позначитися на стабільності континенту. Втім, держави повинні виконати вимоги, щоб увійти до ЄС. Про це заявив глава Європарламенту Давид Сассолі.

"Розширення може мати величезні переваги як для регіону, так і для Європи в цілому, оскільки воно допоможе забезпечити стабільний, процвітаючий і мирний континент", - цитує його слова газета Welt.

Також він додав, що перспективи вступу західно-балканських держав до Євросоюзу залежать від того, як в цих країнах просуватимуться важливі структурні зміни.

"Кожній з цих країн ще належить завершити реформи", - підкреслив Давид Сассолі.

Як зазначає Радіо Свобода, Євросоюз вже проводить консультації з Чорногорією, Сербією, Албанією та Північною Македонією про перспективу їх вступу до Союзу. Ці державі вже є офіційними кандидатами. При цьому Брюссель планує почати перемовини з того ж питання з Боснією і Герцеговиною, а також з Косово.

При цьому, вказує видання, ЄС може зіткнутися з певними проблемами в планах з розширення об'єднання. Деякі з них пов'язані з етнічними розбіжностями в Північнобалканському регіоні. Щоб приєднати нові держави, потрібна згода всіх країн-членів Євросоюзу.читайте такожЗеленський назвав Україну потужною країною і зробив заяву на адресу ЄС

Зокрема, минулого року Болгарія наклала вето на перемовини Євросоюзу щодо включення Північної Македонії до Союзу. Причиною тому є суперечки з питань мови та історії. Болгарська сторона не має наміру відкликати своє вето і вимагає, щоб македонці визнали походження своєї мови та ідентичності від Болгарії. При цьому Північна Македонія вважає, що македонська мова є окремою північно-слов'янською мовою.

При цьому підкреслюється, що на Заході закликають ЄС посилити перемовини щодо включення нових держав до наднаціонального об'єднання на тлі тиску з боку РФ і Китаю.

Євросоюз новини

Глава Європарламенту Давид Сассолі 30 травня закликав Європу запустити нові санкції щодо РФ. На його думку, Євросоюзу слід посилити обмежувальні заходи проти російських чиновників і встановити контакти з громадянським суспільством у Росії.

ЗМІ опублікували проект спільної заяви саміту США-Євросоюз в рамках якого Європа закликала Вашингтон об'єднати зусилля з метою протистояння загрозам з боку РФ.

4 червня у Євросоюзі прийняли рішення повністю заблокувати небо для літаків з Білорусі. Такі заходи реалізовані через інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську.

Євросоюз Європарламент Давид Сассоли
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