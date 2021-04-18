У Європі заявили про небезпеку і закликали заборонити громадянам РФ в'їзд до ЄС

Росія до анексії Криму вимагала безвізового режиму з Євросоюзом, нагадав Тоомас Хендрік Ільвес.
Колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес, який був главою естонської держави протягом 10 років, запропонував заборонити в'їзд для всіх громадян Росії на територію країн Європейського Союзу. Така ініціатива може бути вимушеною, тому що через дії Москви під загрозою опинилася безпека Європи.
У своєму Twitter-акаунті політик пише, що тимчасова заборона всіх поїздок з Росії до Європи може стати необхідним заходом. Якщо до 2014 року росіяни вимагали безвізу з ЄС, то відтепер потрібно "заморозити всі візи", крім поїздок щодо термінових візитів через екстрені випадки в сім'ї. Це рішення треба затвердити через те, що Європі загрожує серйозна небезпека.
"Ймовірно, необхідна тимчасова заборона на всі візити з Росії, я кажу про будь-які візити. До вторгнення у Крим ці люди зарозуміло вимагали безвізового режиму з Євросоюзом. Треба просто заморозити всі візи, крім екстрених випадків в сім'ї. На кону безпека Європи. Досить", - сказав Ільвес.читайте такожЄвросоюз завдав нового удару по Росії і Китаю
У коментарях під своїм твіттом політик визнав, що такі заходи завдадуть шкоди пересічним росіянам, проте додав, що по-іншому жодним чином не можна діяти в умовах ситуації, що склалася.
"(Росія, - ред.) збиває цивільні лайнери, отруює і вбиває людей у Європі, вторгається і окупує країни. Чим не країна-вигнанець?"- підкреслив Тоомас Хендрік Ільвес.
Відносини ЄС і Росії
- У 2014 році Росія окупувала частину території України – автономну республіку Криму і Донбас. Внаслідок цього політичні відносини Москви і Брюсселя серйозно погіршилися. Світова спільнота вважає Росію державою-агресором, яка грубо порушила міжнародне право. Щодо російської держави, а також чиновників, політиків і бізнесменів, впроваджені різні санкції Заходу.
- Глава МЗС РФ Сергій Лавров допускав ситуацію, за якої Москва може піти на розрив відносин з Євросоюзом. За його словами, такий сценарій можливий у тому випадку, якщо Брюссель запустить санкції проти стратегічно важливих секторів економіки Росії.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що слова Лаврова були вирвані з контексту. Росія буде готова піти на розрив відносини з ЄС тільки в крайньому випадку і з ініціативи Брюсселя.