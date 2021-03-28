В Євросоюзі показали паспорти вакцинації й назвали дату запуску проєкту

У Брюсселі кажуть - використання сертифіката вакцинації від коронавірусу COVID-19 буде добровільним. Але не ліквідує обов'язок здавати ПЛР-тест.
Тьєррі Бретон, Європейський Комісар з питань внутрішнього ринку і послуг, заявив, що сертифікати вакцинації проти коронавірусу COVID-19 для країн Європейського Союзу з'являться вже 15 червня нинішнього року. Про це чиновник розповів в ефірі французького телеканалу La Chaîne Info.
За словами Бретона, сертифікат буде мати в собі:
- дату народження;
- номер паспорта з можливістю перевірки через QR-код;
- препарат, яким прищепився власник документа.
Крім того, в сертифікаті буде міститися інформація про те:
- чи є у власника сертифіката антитіла;
- який у власника сертифіката результат ПЛР-тесту.
Бретон сказав, що використання сертифіката буде добровільним. Однак, якщо люди категорично відмовляються від вакцинації, їм все одно доведеться здавати аналіз на COVID-19, щоб їх пропустили, наприклад, на літак.
"Поки ми можемо бути впевнені, що всі європейці, які хочуть вакцинуватися, матимуть рівний доступ до вакцини. Буде добре, якщо ми зможемо мати сертифікат, який демонструє ваш стан", — підсумував комісар.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- В рамках кампанії з вакцинації проти коронавірусу ряд держав вирішили створити так звані "паспорти вакцинації" - документи, в яких міститься інформація про те, що людина зробила щеплення проти коронавірусної інфекції.
- Лідери країн ЄС вже домовилися створити "COVID-паспорти". Євросоюз планує ввести такі документи вже до літа, щоб встигнути до початку туристичного сезону.
- Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко 10 березня заявив, що українцям, які двічі зробили щеплення від коронавірусу, видаватимуться сертифікати вакцинації.