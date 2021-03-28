В Євросоюзі показали паспорти вакцинації й назвали дату запуску проєкту

У Євросоюзі показали паспорти вакцинації / Скріншот відео La Chaîne Info

Тьєррі Бретон, Європейський Комісар з питань внутрішнього ринку і послуг, заявив, що сертифікати вакцинації проти коронавірусу COVID-19 для країн Європейського Союзу з'являться вже 15 червня нинішнього року. Про це чиновник розповів в ефірі французького телеканалу La Chaîne Info.

За словами Бретона, сертифікат буде мати в собі:

дату народження;

номер паспорта з можливістю перевірки через QR-код;

препарат, яким прищепився власник документа.

Крім того, в сертифікаті буде міститися інформація про те:

чи є у власника сертифіката антитіла;

який у власника сертифіката результат ПЛР-тесту.

Бретон сказав, що використання сертифіката буде добровільним. Однак, якщо люди категорично відмовляються від вакцинації, їм все одно доведеться здавати аналіз на COVID-19, щоб їх пропустили, наприклад, на літак.

"Поки ми можемо бути впевнені, що всі європейці, які хочуть вакцинуватися, матимуть рівний доступ до вакцини. Буде добре, якщо ми зможемо мати сертифікат, який демонструє ваш стан", — підсумував комісар.

Таким буде зовнішній вигляд сертифікатів вакцинації / twitter.com/LCI

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