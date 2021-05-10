У Євросоюзі поставили "діагноз" відносинам з РФ, що погіршуються

Жозеп Боррель заявив про поліпшення відносин між Євросоюзом з США.
Відносини між Європейським Союзом і Російською Федерацією погіршуються, заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.
Як підкреслив він після прибуття на засідання міністрів закордонних справ ЄС, намітилося поліпшення у відносинах між Євросоюзом з США, повідомляє Європейська правда.
"Наші відносини з США змінюються, тепер у нас сильне партнерство. Це особливо стало зрозуміло після саміту G7. Ми обговоримо [в ході засідання] і Росію, з якою, навпаки, вони не поліпшуються", - додав Боррель.
Зазначимо, що міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в понеділок у Брюсселі, щоб обговорити трансатлантичні відносини і Західні Балкани. Очікується, що спеціальний посланник президента США з питань клімату Джон Керрі приєднається до зустрічі за допомогою відеоконференції.
Раніше міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) за підсумками зустрічі в Лондоні зробили спільну заяву через російську агресію проти України.
Вони зажадали від Росії повністю відвести війська від українського кордону.
Погіршення відносин між Євросоюзом і РФ:
- Раніше глава Європейської партії в Європарламенті Манфред Вебер заявив, що Захід повинен відключити Росію від SWIFT і заморозити рахунки російських олігархів у тому випадку, якщо Москва піде на нову військову агресію щодо України.
- В кінці квітня Росія ввела санкції проти 8 громадян Європейського Союзу. Внаслідок цього віце-президенту Єврокомісії вірі Юровій і главі Європарламенту Давиду Сассолі заборонили в'їзд на територію Російської держави.
- Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель піддав критиці рішення Росії і заявив, що Москва замість пошуку компромісу вирішила піти на конфронтацію з Брюсселем.