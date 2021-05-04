У Євросоюзі зробили попередження Москві через санкції Росії

Брюссель засуджує санкції Росії проти топ-чиновників Євросоюзу.
Європейський Союз рішуче засуджує санкції Росії проти європейських чиновників і вважає таке рішення політично мотивованим. Подібні дії, серед яких і створення списку "недружніх держав", негативно позначаться на відносинах ЄС і РФ. Брюссель може вжити відповідних заходів у зв'язку з такою ситуацією.
У пресслужбі зовнішньополітичної служби ЄС вказано, що російського посла Володимира Чижова повідомили про позицію Брюсселя у зв'язку з санкціями Росії проти європейських чиновників.
"Посол Чижов був проінформований про рішуче неприйняття і рішуче засудження інститутами ЄС і державами-членами ЄС цього рішення, яке було чисто політично мотивованим і не мало жодних юридичних підстав", - зазначено у повідомленні.читайте такожУ Німеччині заявили про небезпеку нападу Росії і закликали ЄС до дій
Крім того, у ЄС розкритикували Росію за створення списку "недружніх держав" і заявили, що такі дії можуть позначитись на відносинах РФ і Європи. Євросоюз може вжити відповідних заходів.
"ЄС залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь", - підкреслюється у повідомленні.
Відносини Євросоюзу і Росії
- Глава Європейської партії у Європарламенті Манфред Вебер 11 квітня заявив, що Захід повинен відключити Росію від SWIFT і заморозити рахунки російських олігархів у тому випадку, якщо Москва піде на нову військову агресію щодо України.
- 30 квітня Росія вирішила впровадити санкції проти 8 громадян Європейського Союзу. Внаслідок цього віцепрезидентці Єврокомісії Вірі Юровій і главі Європарламенту Давиду Сассолі заборонили в'їзд на територію російської держави.
- Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель піддав критиці рішення Росії і заявив, що Москва замість пошуку компромісу вирішила піти на конфронтацію з Брюсселем.