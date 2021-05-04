У Євросоюзі зробили попередження Москві через санкції Росії

У ЄС попередили Росію про заходи у відповідь через санкції Москви / Фото Reuters

Європейський Союз рішуче засуджує санкції Росії проти європейських чиновників і вважає таке рішення політично мотивованим. Подібні дії, серед яких і створення списку "недружніх держав", негативно позначаться на відносинах ЄС і РФ. Брюссель може вжити відповідних заходів у зв'язку з такою ситуацією.

У пресслужбі зовнішньополітичної служби ЄС вказано, що російського посла Володимира Чижова повідомили про позицію Брюсселя у зв'язку з санкціями Росії проти європейських чиновників.

"Посол Чижов був проінформований про рішуче неприйняття і рішуче засудження інститутами ЄС і державами-членами ЄС цього рішення, яке було чисто політично мотивованим і не мало жодних юридичних підстав", - зазначено у повідомленні.читайте такожУ Німеччині заявили про небезпеку нападу Росії і закликали ЄС до дій

Крім того, у ЄС розкритикували Росію за створення списку "недружніх держав" і заявили, що такі дії можуть позначитись на відносинах РФ і Європи. Євросоюз може вжити відповідних заходів.

"ЄС залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь", - підкреслюється у повідомленні.

Відносини Євросоюзу і Росії