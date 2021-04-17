У ФСБ знайшли "український слід" у спробі замаху на Лукашенка

Активну фазу перевороту в Білорусі планували почати "партизани", стверджують у ФСБ.
У Росії затримано двох громадян Білорусі за спробу держперевороту і вбивства Олександра Лукашенко, їх консультували в США і Польщі.
В результаті був затриманий Юрій Зянкович, який має подвійне громадянство США і Білорусі, а також громадянина Білорусі Олександр Федута, повідомляє Інтерфакс.
ФСБ стверджує, що затримані нібито планували "здійснення військового перевороту в Білорусії за відпрацьованим сценарієм "кольорових революцій" із залученням місцевих і українських націоналістів, а також фізичне усунення Лукашенка".
Відзначається, що для реалізації задуманого затримані нібито вирішили провести в Москві особисту зустріч "з використанням доступних їм заходів конспірації з опозиційно налаштованими генералами ЗС республіки".
За даними ФСБ, був викладений план військового перевороту, зокрема, що включає захоплення радіо і телецентрів для трансляції їх звернення до народу, блокування в столиці республіки лояльних діючої влади підрозділів внутрішніх військ і ОМОНу.
"Готувалося повне відключення енергосистеми Білорусі для утруднення дій силових і правоохоронних структур. Передбачалося, що активну фазу почнуть якісь збройні формування ("партизани"), що знаходяться на т.зв. "прихованих базах", - сказали в ФСБ.
Кінцевою метою змови, додали там, була зміна конституційного ладу із скасуванням поста президента і покладанням керівництва країною на "комітет національного примирення".
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Спроба замаху на Лукашенка - про що повідомлялося раніше:
- Олександр Лукашенко заявив про підготовку на нього і синів замах, в якому замішані в тому числі іноземні спецслужби.
- За його словами, в Білорусі не вдалася спроба організувати спочатку заколот, а після цього "повзучий переворот".
- Він каже, що учасників підготовки замаху, які прибули з США, затримали в Москві.
- Як розповів в ефірі держканалу ОНТ голова КДБ Білорусі Іван Тертель в результаті операції вдалося запобігти спробам "збройного заколоту" в Білорусі. Ці події нібито були заплановані на червень-липень цього року.