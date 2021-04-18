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У ФСБ розповіли нові подробиці підготовки замаху на Лукашенка

18 квітня 2021, 15:24

Затримані нібито хотіли розграбувати і привласнити майно Олександра Лукашенка.

На Лукашенка готували замах, кажуть у ФСБ
У ФСБ заявили про зрив підготовки замаху на Олександра Лукашенка / Reuters

У ФСБ розповіли подробиці про затриманих у Москві осіб, яких звинуватили в підготовці державного перевороту в Білорусі і спробі замаху на Олександра Лукашенка.

Підозрювані політолог Олександр Федута і адвокат Юрій Зенкович нібито хотіли розграбувати і привласнити майно Олександра Лукашенка, йдеться в оперативних кадрах ФСБ, показаних на каналі Росія 1.

На відео йдеться про те, що затримані отримали дані вищих посадових осіб країни за допомогою хакерів.

"Всі особисті дані на них... наші хлопці зламали сервера МВС, КДБ, Слідчого комітету. Викачали все бази даних. Всі особисті дані ми надамо", - говорить Юрій Зенкович на записі.

У сюжеті також розповіли, що Зенкович і Федута нібито хотіли привласнити майно Лукашенка.

"Я практично впевнений, що у нашого Саші десь лежить гаманець із запасом. Його треба просто взяти тихесенько при нагоді", - повідомляє Зенкович, уточнивши, що він"вдома, швидше за все, в Острошицькому містечку, і він буде не врахований".

Тихановська відповіла на спробу "замаху" на Лукашенка

У свою чергу білоруська опозиція назвала провокацією спецслужб інформацію про планування вбивства Олександра Лукашенка і спробу держперевороту в цій країні за сценарієм "кольорових революцій".

"Інформація, поширювана 17 квітня держорганами і озвучена Лукашенком, має ознаки провокації спецслужб РФ і РБ, куди втягнули громадян Білорусі і США. Необхідно утриматися від поспішних висновків і рішень, які можуть завдати шкоди національним інтересам, суверенітету і незалежності Білорусі", - йдеться в заяві прес-служби лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської.

читайте такожУ ФСБ знайшли "український слід" у спробі замаху на Лукашенка

Спроба замаху на Лукашенка - про що повідомлялося раніше:

  • Олександр Лукашенко заявив про підготовку на нього і синів замах, в якому замішані в тому числі іноземні спецслужби.
  • За його словами, в Білорусі не вдалася спроба організувати спочатку заколот, а після цього "повзучий переворот".
  • Він каже, що учасників підготовки замаху, які прибули з США, затримали в Москві.
  • Як розповів в ефірі держканалу ОНТ голова КДБ Білорусі Іван Тертель в результаті операції вдалося запобігти спробам "збройного заколоту" в Білорусі. Ці події нібито були заплановані на червень-липень цього року.
ФСБ замах Олександр Лукашенко новини Білорусі
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