У G7 пообіцяли стежити за агресією РФ та підтримали Україну

Ентоні Блінкен на саміті G7 поспілкувався з главами МЗС Франції та Німеччини/ Фото Reuters

На саміті Великої сімки (G7) в Лондоні держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив українське питання з главою МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріаном.

Сторони підтвердили підтримку суверенітету України. Про це йдеться на сайті Держдепу США.

"Держсекретар і міністр закордонних справ також підтвердили незмінну підтримку суверенітету України з боку США та Франції, погодилися уважно стежити за агресією Росії проти України", - наголошується у повідомленні.

читайте такожБлінкен зробив заяву щодо РФ та її агресії проти УкраїниГлава МЗС Німеччини Хайко Маас і держсекретар США також обговорили Україну і будівництво газопроводу Північний потік-2. Міністр закордонних справ Німеччини підкреслив важливість підтримки України перед обличчям агресії РФ.

"Держсекретар США також висловив рішучу опозицію газопроводу Північний потік-2. Держсекретар і Маас підкреслили важливість трансатлантичного співробітництва перед обличчям дестабілізуючої діяльності Росії, Китаю та Ірану", - йдеться у повідомленні.

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