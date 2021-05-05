УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У G7 пообіцяли стежити за агресією РФ та підтримали Україну

5 травня 2021, 07:01

Держсекретар США Ентоні Блінкен на саміті Великої сімки в Лондоні поспілкувався з главами МЗС Франції та Німеччини - Жан-Ів Ле Дріаном і Хайко Маасом.

Ентоні Блінкен на саміті G7 в Лондоні
Ентоні Блінкен на саміті G7 поспілкувався з главами МЗС Франції та Німеччини/ Фото Reuters

На саміті Великої сімки (G7) в Лондоні держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив українське питання з главою МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріаном.

Сторони підтвердили підтримку суверенітету України. Про це йдеться на сайті Держдепу США.

"Держсекретар і міністр закордонних справ також підтвердили незмінну підтримку суверенітету України з боку США та Франції, погодилися уважно стежити за агресією Росії проти України", - наголошується у повідомленні.

читайте такожБлінкен зробив заяву щодо РФ та її агресії проти УкраїниГлава МЗС Німеччини Хайко Маас і держсекретар США також обговорили Україну і будівництво газопроводу Північний потік-2. Міністр закордонних справ Німеччини підкреслив важливість підтримки України перед обличчям агресії РФ.

"Держсекретар США також висловив рішучу опозицію газопроводу Північний потік-2. Держсекретар і Маас підкреслили важливість трансатлантичного співробітництва перед обличчям дестабілізуючої діяльності Росії, Китаю та Ірану", - йдеться у повідомленні.

Візит Блінкена в Україну - про що раніше писав Главред:

  • Державний секретар США Ентоні Блінкен перебуватиме з робочим візитом в Україні 5-6 травня.
  • Разом з Блінкенов в Україну приїде і заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд
  • Блінкен приїде на запрошення глави МЗС Дмитра Кулеби. 6 травня глави української та американської дипломатії проведуть переговори.
  • Вони предметно обговорять розвиток стратегічного партнерства України та США, поглиблення взаємодії у політичній сфері та сфері безпеки, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.
  • У рамках візиту до Києва Блінкен проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен напередодні візиту в Україну обговорив з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем недавнє нарощування військ Росії біля українських кордонів.
  • Президент США Джо Байден заявив, що сподівається на зустріч з російським президентом Володимиром Путіним у червні 2021 року під час його весняного турне Європою.

новини США Велика сімка Ентоні Блінкен Північний потік-2 військова агресія РФ Хайко Маас Жан-Ів Ле Дріан новини України та світу
Зараз ви переглядаєте новину «У G7 пообіцяли стежити за агресією РФ та підтримали Україну». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Зеленський ще довго бігатиме навколо глобусаЗеленський ще довго бігатиме навколо глобуса Детальний місячний календар на травень 2021 року: грабіж і примиренняДетальний місячний календар на травень 2021 року: грабіж і примирення В Україні назвали фіксований тариф на електроенергію для населенняВ Україні назвали фіксований тариф на електроенергію для населення Великій сімці запропонували план контрудару по Росії і КитаюВеликій сімці запропонували план контрудару по Росії і Китаю Чудові привітання з Днем кондитера на словах і в картинкахЧудові привітання з Днем кондитера на словах і в картинках

Останні новини

08:15
Прибуття Блінкена в Україну: перші фото у гостях та знятий кортеж
07:55
Кулеба пояснив, чи суперечить зустріч Байдена і Путіна інтересам України Відео
07:43
Що локдаун і карантин зробили з імунною системою людини: відповідь вчених Відео
07:32
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 6 травня: пристрасний день та любовні перевороти Відео
07:20
Путін залишив на кордоні з Україною 80 тисяч своїх військових - New York Times
Реклама
07:16
"Цукерка": дружина Артура Пирожкова безсоромно оголила свої принади
06:54
Реінкарнація Партії регіонів: що задумали екссоратники Януковича Погляд
06:39
Україна стала "ядерною бомбою" світового масштабу з формування нових штамів вірусів - лікар Відео
06:02
Російський опозиціонер оцінив, чи зможе РФ захопити Україну Відео
05:23
Коли у травні махнути на море, а у які дні забути про поїздки: поради астролога Відео
05:06
День ангела Юрія - як привітати в cвято Георгія Побідоносця
04:25
Який зв'язок між групою крові і тягою до алкоголізму - відповідь вчених Відео
03:50
Українська ведуча показала мокрі груди на пікантному фото
03:11
Брови, які омолоджують: цей простий фокус мають знати всі Відео
02:21
РНБО готує нове засідання: ЗМІ дізналися теми і подробиці Відео
02:18
Епідеміолог попередив про різке зростання захворюваності на COVID-19
00:55
Що не можна робити в свято Георгія: прикмети, традиції, привітання Відео
00:20
Що пити на ніч, щоби схуднути: дієтолог розкрила секрети Відео
05 травня, середа
23:55
Стало відомо, хто зіграє з Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів Фото
23:43
Лікар назвав продукт, який "вбиває" наш організм Відео
Реклама
23:03
Лікар зізнався, від якого штаму коронавірусу вакцина не врятує Відео
22:56
Країни G7 різко звернулися до Росії через агресію на кордоні України Відео
22:23
З'ясувалася причина смерті батька та сина, тіла яких знайшли в кар'єрі
22:05
Окупанти Криму вигадали, як забезпечити Ялту питною водою Відео
22:05
В Україну йде різке похолодання і штормовий вітер Відео
21:30
У Білому домі зробили заяву про порядок денний зустрічі Байдена і Путіна Відео
21:15
МОЗ знищив важливий список вакцинації від коронавірусу Відео
21:00
Що за свято Красна гірка: дата, традиції і прикмети Відео
20:55
У лікарні Красногорівки після обстрілу COVID-відділення сталася трагедія Відео
20:26
Скандал з голими українками в Туреччині: що відомо про дівчат Відео
20:21
Resident Evil Village оцінили нижче RE7: плюси та мінуси нової частини Відео
20:18
У Єгипті посилюють карантин: які обмеження чекають туристів Відео
20:09
Ознаки здорової піхви і що потрібно робити, щоб це продовжувалося Відео
19:55
Баста висловився у відповідь на скандал у Києві та "оголошення полювання" Відео
19:39
Ізраїль закрив кордон для українців: коли пустять до країни Відео
19:34
HBO показав перші кадри серіалу Дом дракона
19:34
Інфекціоніст стривожив заявою через нові мутації COVID-19 Відео
19:25
День матері в 2021 році: коли відзначати і що подарувати Відео
19:15
Окупанти Донбасу почали погоджувати список обміну полоненими - ЗМІ
19:15
Перший день суду Epic Games проти Apple – відгрібають всі по троху
Реклама
18:35
ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка нардепом Відео
18:05
Apex Legends зі стартом 9 сезону знову оновила піковий онлайн в Steam Відео
18:01
У Зеленського розкрили деталі візиту глави Держдепу США в Україну Відео
18:00
Як працюємо в травні 2021 в Україні: названі вихідні дні на 9 Травня Відео
17:59
Ольга Бузова потрапила в реанімацію і перенесла термінову операцію
17:30
На Одещині жорстоко розправилися з бродячими тваринами
17:25
Все добре, але я не щасливий: що відбувається і як це змінити Відео
17:16
Під Херсоном 14-річна школярка наковталася таблеток через буллінг в школі Відео
17:12
Відеоблогер показав дизайн майбутнього iPhone 13 Pro Max Відео
16:59
Меган Фокс без ліфчика засвітила тугі груди на гарячих фото
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти