У G7 пообіцяли стежити за агресією РФ та підтримали Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен на саміті Великої сімки в Лондоні поспілкувався з главами МЗС Франції та Німеччини - Жан-Ів Ле Дріаном і Хайко Маасом.
На саміті Великої сімки (G7) в Лондоні держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив українське питання з главою МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріаном.
Сторони підтвердили підтримку суверенітету України. Про це йдеться на сайті Держдепу США.
"Держсекретар і міністр закордонних справ також підтвердили незмінну підтримку суверенітету України з боку США та Франції, погодилися уважно стежити за агресією Росії проти України", - наголошується у повідомленні.
читайте такожБлінкен зробив заяву щодо РФ та її агресії проти УкраїниГлава МЗС Німеччини Хайко Маас і держсекретар США також обговорили Україну і будівництво газопроводу Північний потік-2. Міністр закордонних справ Німеччини підкреслив важливість підтримки України перед обличчям агресії РФ.
"Держсекретар США також висловив рішучу опозицію газопроводу Північний потік-2. Держсекретар і Маас підкреслили важливість трансатлантичного співробітництва перед обличчям дестабілізуючої діяльності Росії, Китаю та Ірану", - йдеться у повідомленні.
Візит Блінкена в Україну - про що раніше писав Главред:
- Державний секретар США Ентоні Блінкен перебуватиме з робочим візитом в Україні 5-6 травня.
- Разом з Блінкенов в Україну приїде і заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд
- Блінкен приїде на запрошення глави МЗС Дмитра Кулеби. 6 травня глави української та американської дипломатії проведуть переговори.
- Вони предметно обговорять розвиток стратегічного партнерства України та США, поглиблення взаємодії у політичній сфері та сфері безпеки, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.
- У рамках візиту до Києва Блінкен проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен напередодні візиту в Україну обговорив з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем недавнє нарощування військ Росії біля українських кордонів.
- Президент США Джо Байден заявив, що сподівається на зустріч з російським президентом Володимиром Путіним у червні 2021 року під час його весняного турне Європою.