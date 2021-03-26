У Газпромі пояснили ситуацію щодо СП-2 і газовим контрактом з Україною

Росія не переглядатиме контракт з Україною на транзит газу - Газпром / УНІАН

Наразі усі договори щодо газу між Росією і Україною з юридичної точки зору продовжують діяти. Москва не має наміру переглядати контракт з Києвом на транзит газу . У планах Газпрому найближчим часом - добудова Північного потоку-2, який готовий на 90-92%, і постачання газу в зафіксованих раніше обсягах, сказав голова ради директорів компанії Віктор Зубков, повідомляє РИА Новости.

За його словами, Москва не планує ініціювати перегляд договору з Києвом на транзитні поставки палива до Європи.Усі домовленості двох сторін юридично продовжують діяти.

"Звичайно, я думаю, що ні", - сказав Зубков у відповідь на уточнююче запитання від журналістів.

Також він підкреслив, що найближчим часом російський газовий монополіст планує добудувати газопровід Північний потік-2 і виконати свої зобов'язання щодо постачання газу через територію України. Трубопровід СП-2 вже завершено приблизно на 90-92%.

Довідка

Договір України та Росії про транзит газу

Київ і Москва 30 грудня 2019 року підписали пакет договорів, що передбачають подальший транзит газу з Росії до Європи через територію України. Серед документів і транзитний контракт, який підписано на 5 років. Згідно з документом, Газпром повинен прокачати 65 млрд куб.м газу за перший рік по 40 млрд куб. м в наступні 4 роки. Домовленостями було забезпечено транзит газу з 1 січня 2020 року.

Україна не купує газ безпосередньо у Росії з листопада 2015 року через війну між двома державами. Київ закачує до сховищ газ, який закуплений за допомогою реверсу у Європі.читайте такожПутін пояснив, чому блокада добудови Північного потоку-2 пов'язана з Україною

Україна і будівництво Північного потоку-2