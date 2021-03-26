У Газпромі пояснили ситуацію щодо СП-2 і газовим контрактом з Україною

Усі договори між Москвою і Києвом юридично дійсні, сказав Віктор Зубков.
Наразі усі договори щодо газу між Росією і Україною з юридичної точки зору продовжують діяти. Москва не має наміру переглядати контракт з Києвом на транзит газу . У планах Газпрому найближчим часом - добудова Північного потоку-2, який готовий на 90-92%, і постачання газу в зафіксованих раніше обсягах, сказав голова ради директорів компанії Віктор Зубков, повідомляє РИА Новости.
За його словами, Москва не планує ініціювати перегляд договору з Києвом на транзитні поставки палива до Європи.Усі домовленості двох сторін юридично продовжують діяти.
"Звичайно, я думаю, що ні", - сказав Зубков у відповідь на уточнююче запитання від журналістів.
Також він підкреслив, що найближчим часом російський газовий монополіст планує добудувати газопровід Північний потік-2 і виконати свої зобов'язання щодо постачання газу через територію України. Трубопровід СП-2 вже завершено приблизно на 90-92%.
Довідка
Договір України та Росії про транзит газу
Київ і Москва 30 грудня 2019 року підписали пакет договорів, що передбачають подальший транзит газу з Росії до Європи через територію України. Серед документів і транзитний контракт, який підписано на 5 років. Згідно з документом, Газпром повинен прокачати 65 млрд куб.м газу за перший рік по 40 млрд куб. м в наступні 4 роки. Домовленостями було забезпечено транзит газу з 1 січня 2020 року.
Україна не купує газ безпосередньо у Росії з листопада 2015 року через війну між двома державами. Київ закачує до сховищ газ, який закуплений за допомогою реверсу у Європі.читайте такожПутін пояснив, чому блокада добудови Північного потоку-2 пов'язана з Україною
Україна і будівництво Північного потоку-2
- Російський газопровід Північний потік-2 будується в обхід України з 2018 року. Трубопровід прокладається дном Балтійського моря з Росії до ФРН. Вартість проекту оцінюють у 9,5 мільярдів доларів США.
- Радник голови Нафтогазу Лана Зеркаль заявляла, що у разі добудови і введення до експлуатації газопроводу СП-2, українському транзиту буде завдано суттєвого удару. Київ сподівається, що завершити будівництво газопроводу не дозволять США.
- Німецький оглядач Райнхард Фезер зазначав, що якщо СП-2 все ж таки запрацює, що Росія більше не буде залежною від українського транзиту. Це призведе до економічних втрат України і надасть можливість для реалізації нових агресивних планів Москви проти РФ.
- Німецький дипломат Вольфганг Ішингер вважає, що Північний потік-2 буде введено до експлуатації у тому випадку, якщо Росія надасть Європі доступ до труби і виконає вимоги ЄС, серед яких – врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі і звільнення Навального.
- 18 березня німецькі ЗМІ повідомили про те, що Німеччина веде перемовини з США про запуск Північного потоку-2. У Берліні обіцяють інвестиції в Україну в обмін на надання можливості завершення проекту.