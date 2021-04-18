У Німеччині назвали мету "гри" Росії біля кордонів України

Росія створила реальні загрози, зазначила міністр оборони Німеччини.
Очільниця Міноборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер заявила, що Росія стягнула війська до східного кордону України не для того, щоб вселити довіру, а хотіла "спровокувати реакцію".
ФРН та українська сторона разом не поведуться на цю "гру Росії", розповіла міністр під час переговорів у фонді Конрада Аденауера, повідомляє dpa-international.com.
Чиновниця підкреслила, що РФ є конкретною загрозою для безпеки Європи.
"Російська зброя та військові дії у центрі Європи створили реальні загрози", – заявила глава міністерства.
Росія пішла на нові агресивні кроки щодо України наприкінці березня – стягнула війська до східних рубежів та перекинула свіжі сили у захоплений Крим.
РФ стверджувала, що її війська проводять навчання. Кремль запевняв, що ніхто не готується до війни.
В останні дні березня також загострився конфлікт на Донбасі – проросійські бойовики стали частіше відкривати вогонь по позиціях українських військових.
В Україні вважають, що російська влада хоче показати силу й створити атмосферу тиску під час переговорів щодо Донбасу.
Низка західних країн висловили підтримку Україні й закликали РФ припинити агресивні дії.
Агресія РФ у Криму та на Донбасі
- У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
- У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".